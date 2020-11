Natale a Merano, tutti gli eventi (anche senza mercatini)

editato in: da

Il Natale che sta per arrivare sarà certamente differente rispetto a quelli che abbiamo abitualmente trascorso. Le norme per contenere la diffusione del Covid, infatti, hanno costretto molte località a rivedere i vari festeggiamenti. È il caso, per esempio, di Merano in Alto Adige ,che ha organizzato una serie di eventi natalizi, ad eccezione dei mercatini.

Una città che per questo 2020 ha deciso di prepararsi a vivere il momento più bello dell’anno puntando sulla luce e sui sentimenti. In che modo? Merano sarà cosparsa di migliaia e migliaia di luci che puntelleranno la città di allegria, stringendola in un caldo abbraccio. Il tutto per dar modo ai cittadini e ai visitatori di assaporare e godere del Natale, anche a chi dovrà viverlo da casa, illuminando i punti simbolici e gli angoli meno conosciuti, come il quartiere Steinach.

Ma non solo, da queste parti sarà possibile percorrere la Passeggiata Tappeiner anche di sera, grazie al nuovo sistema di illuminazione che è stato installato a ottobre nel tratto torre polveriera – fino alla Serpentina sopra via Galilei.

Ancor più interessante saranno le passeggiate a “lume di torcia”. Una trovata curiosa e peculiare che consentirà a tutti di camminare all’aria aperta, venendo a conoscenza degli angoli più belli e nascosti della città di Merano.

Insomma, quello del 2020 sarà certamente un Natale atipico, tuttavia a Merano si sta lavorando per far sì che le persone possano sentirlo più intimo. Si tornerà, difatti, allo spirito originale del Natale, quello che si basa sui concetti di famiglia, amore e rispetto, puntando tutto sull’atmosfera e sui sentimenti veri delle persone.

Oltre alla bellezza della città e agli eventi, a ricordarci tutto questo ci sarà sarà un’illuminazione (calda) e maggiore rispetto al solito, una luce però soffusa che faccia sentire a casa e che inviti alla riflessione e all’esplorazione dei propri sentimenti, per riflettere sul momento difficile che stiamo attraversando, lavorando insieme alla costruzione di un mondo migliore.

Non resta che aspettare l’inizio del Natale originale di Merano per vivere le varie iniziative programmate e per camminare tra le incantevoli vie della città, senza accalcarsi in pochi punti, ma solo inebriandosi di luce, rispetto e amore.