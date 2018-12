Cosa fare a Natale e Capodanno a Miami

editato in: da

Miami è la risposta gusta per ogni occasione. Che sia natale, che sia la luna di miele o il capodanno. E, come ogni anno, tante sono le proposte e le occasioni di divertimento offerte, per vivere una vacanza a pieno ritmo.

La splendida meta belneare statunitense, grazie alla sua posizione strategica, si rivela sempre una scelta ottimale sia per il clima mite anche a dicembre inoltrato, sia per il grande movimento che la anima in questo momento dell’anno. Ma qual è il più bel modo per approfittare dei suoi 26 gradi ed abbronzarsi anche in inverno, nella città della Florida più famosa per quanto riguarda la movida e le meravigliose spiagge chilometriche?

Le celebrazioni sono iniziate il 22 novembre, con le parate degli zampognari, e raggiungono il culmine nella centotrentaseiesima strada dove, nei pressi del centro commerciale The Falls, viene posizionata ogni anno la casa di Babbo Natale, con Santa Claus che attenderà i curiosi più piccoli.

Anche gli adulti godranno di una splendida sorpresa, dal momento che avranno la possibilità di visitare molti negozi del centro commerciale, approfittando di saldi e vendite al ribasso, per rifornirsi degli acquisti dell’ultima ora.

Ma se da un lato Miami sa regalare un’atmosfera magica e surreale a tutti i fan dell’omone in rosso, per i più scalmanati e scapestrati basterà attendere appena qualche giorno. Infatti, la città più famosa dell’East Coast americana, offre spunti molti interessanti ed eventi unici per celebrare l’anno che verrà.

Capodanno ad Oceans Drive

La più famosa via della città, che costeggia la spiaggia sulla quale si affacciano alcuni tra i più lussuosi hotel ed esercizi commerciali della zona, Ocean Drive, ospita ville private dal design Art Decó ed offre ai visitatori la possibilità di incontrare numerosi vip.

Questa meta è consigliata a chi vuole festeggiare l’arrivo del nuovo anno tra folle oceaniche di persone ed assistere allo spettacolo pirotecnico nei pressi delle spiagge, provando l’ebbrezza del bagno di mezzanotte una volta arrivato il suo fatidico scocco.

Notte folle al Fontainebleau Miami Beach

Famoso per aver ospitato, nella festa da ballo di Capodanno, artisti internazionali del calibro di Demi Lovato, il Fontainebleau Miami Beach è consigliato per coloro che vogliono rendere leggendario un evento unico all’insegna degli spettacoli e degli eccessi. Caldamente sconsigliato ai deboli di cuore, è uno delle mete predilette dai giovani americani, che compiono viaggi infiniti pur di essere presenti. Una vera e propria notte da rock star, per celebrare nel migliore dei modi i trecentosessantacinque giorni che verranno.

Bayfront Park Amphitheater

Il Bayfront Park Amphitheater è il cuore pulsante dell’intrattenimento di Miami, per gli amanti della musica, dei concerti, ma soprattutto per i nostalgici, che potranno osservare la discesa della famosa Big Orange dall’Intercontinental Miami Hotel, accompagnati da uno splendido spettacolo di fuochi d’artificio.

La festa e le attività d’intrattenimento conserveranno un sapore molto estivo, in pieno stile East Coast. Miami è dunque il luogo migliore per lasciarsi alle spalle le fatiche d’un lungo anno e per tuffarsi, carichi di energia e motivazioni, verso i propri obiettivi.