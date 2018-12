Natale in una casa di ghiaccio: la Snow Dream Experience sulle Alpi

editato in: da

Hai sempre sognato di trascorrere qualche giorno in una casa tutta fatta di ghiaccio e di neve, ma hai sempre pensato di dover volare sino in Lapponia (o in Giappone) per farlo?

Oggi, anche in Italia è possibile. Nel cuore delle Alpi, in Lombardia, ha aperto i battenti la Snow Dream Experience, un progetto di Lungolivigno dedicato a chi intende trascorrere una notte… da brividi! Dal 19 dicembre e fino al 23 marzo 2019, è possibile soggiornare in uno chalet di neve confortevole ed elegante, sul pendio sito davanti all’Hotel Lac Salin SPA & Mountain e dinnanzi alla sua Mandira SPA.

Qui, nel bosco, vi è un rifugio tutto di legno. Una casa rustica e romantica, per gli animali della foresta. C’è un mulino incantato, con gli attrezzi del falegname, la grande ruota della segheria e le atmosfere della vecchia Livigno. Si può scegliere di soggiornare in uno degli Snow Chalet a zero gradi, e di dormire avvolti da un sacco a pelo termico per un’esperienza romantica. O super divertente.

Ma non è una semplice notte tra il ghiaccio e la neve, quella che sulle Alpi si può vivere. La Snow Dream Experience inizia con un aperitivo e con una cena nel ristorante Stua da Legn, si conclude la serata con una tisana fumante e ci si accoccola poi in quel letto così speciale. Dopo una prima colazione a base di prodotti del bosco, ci si reca nella spa per il massaggio “Risveglio Alpino”.

Prenotabile sul sito al costo di 390 euro a notte a coppia dal lunedì al giovedì, e al costo di 490 euro dal venerdì alla domenica, la Snow Dream Experience può essere l’occasione per esplorare tutta la magia di Livigno durante le feste. Sebbene i tradizionali mercatini saranno aperti solo fino al 23 dicembre, la perla delle Alpi è una tra le più rinomate località sciistiche d’Italia, famosa per i suoi snowpark, e per le sue attrazioni amate da grandi e piccini. Quando scende la neve, qui, sembra davvero di essere nel mondo delle fiabe. Un mondo in cui tutto si ferma, e si colora di magia.