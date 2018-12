Cosa fare a Natale e Capodanno a Londra

editato in: da

Il Natale a Londra è qualcosa di speciale. La città si prepara a questa grande festa con largo anticipo, proponendo eventi, mercatini e feste a tema fino a Capodanno, illuminato da 12mila fuochi d’artificio.

Viaggio last minute per le feste di Natale? Perché non optare per Londra, dove trascorrere magari anche Capodanno e festeggiare al meglio l’arrivo del nuovo anno. La capitale del Regno Unito vive il Natale in maniera molto sentita, come dimostra il fatto che la città si vesta a festa già a inizio novembre. Un lungo conto alla rovescia fino al 25 dicembre, con fantastiche luminarie che decorano le aree più importanti e non solo.

Rispettando le tradizioni, tanti sono i mercatini natalizi come il Christmas in Leicester Square, che è sempre il primo ad aprire la stagione natalizia, a novembre. A Leicester Square è possibile trovare 25 casette interamente in legno, ricche di prodotti d’artigianato, bevande calde e cibi di ogni sorta. Per i più piccoli ovviamente c’è la casa di Babbo Natale, per foto e letterine.

Nel celebre Hyde Park è invece possibile vivere la magia del Winter Wonderland, tra bancarelle e addobbi da perdere la testa. Questo è il parco più famoso di Londra e le sue dimensioni consentono la realizzazione di un vero e proprio villaggio natalizio, all’interno del quale girare per ore alla ricerca dello stand ideale. Le alternative in termini di mercatini non mancano di certo, con il Southbank Cenre Winter Market, il Christmas by the River at London Bridge City, il Greenwich Christmas Market e tanti altri.

Gli amanti di Harry Potter non potranno perdere l’opportunità di prendere parte alla visita guidata agli studi dov’è stata girata la saga del maghetto di J. K. Rowling, acquistando un biglietto per l’Hogwarts in the Snow at Warner Bros. Questo rientra le visite di Natale alternative, così come il Christmas at Kew, che porta turisti e locali presso i Royal Botanical Gardens di Kew e offre un percorso illuminato in questo splendido giardino botanico, decorato a festa con tunnel di luci e fontane.

E per Capodanno? In tantissimi saranno in strada tra balli e alcool. Per una mezzanotte romantica si consiglia di recarsi al Tamigi per i fuochi d’artificio che illuminano la città, riflettendosi sulle acque del fiume. Uno spettacolo incredibile, con più di 12000 giochi pirotecnici in aria. Anche il Big Ben suonerà per l’occasione, nonostante i necessari lavori di ristrutturazione cui è sottoposto. La tradizione però va rispettata e così il rintocco ci sarà, per la gioia di tutti.

Per chi volesse invece recarsi in un locale alla moda, presso la Royal Festival Hall verranno aperti ben sei locali temporanei a tema. Ognuno di questi proporrà musica di un decennio differente e sarà così possibile optare per la serata giusta per il proprio senso nostalgico.