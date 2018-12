Cosa fare a Natale e Capodanno sul Lago di Garda

editato in: da

In primavera, in estate, ad inverno inoltrato: non c’è stagione dell’anno in cui il lago di Garda non offra tutta una serie di imperdibili attrazioni. Ma cosa si può fare, se si arriva qui per Natale o per Capodanno?

Innanzitutto, la Casa di Babbo Natale. Al piano terra della Rocca di Riva del Garda, oggi sede del MAG РMuseo Alto Garda, circondata dalle acque del lago e immersa nei profumi dei biscotti appena sfornati, vi ̬ una casa davvero speciale.

Qui i bambini (ma anche mamma e papà ) possono incontrare di persona Babbo Natale, la moglie Natalina e gli Elfi aiutanti: potranno consegnare la loro letterina, partecipare ai laboratori creativi, ascoltare favole e fare merenda coi biscotti e la cioccolata calda. Visitabile fino al 30 dicembre, il biglietto d’ingresso costa 7 euro per gli adulti e 4 euro per i bimbi dai 3 ai 14 anni (sotto i 2 anni entrano gratis).

Ci sono poi, anche sul lago di Garda, i mercatini. Ci sono quelli (famosissimi) di Arco, sulla sponda trentina del lago, e ci sono quelli allestiti sulla sponda veronese. A Garda, ogni sabato e ogni domenica, dalle 10.00 alle 19.00, sul Lungolago Regina Adelaide si tiene il tradizionale Mercatino di Natale con le sue casette di legno, gli stand in cui acquistare prodotti dell’artigianato e quelli in cui degustare le prelibatezze locali: il risotto, il pane con la salamina, i piatti col radicchio.

A Bardolino, l’appuntamento è sino al 6 gennaio con i mercatini “Dal Sei al Sei”: il posto perfetto in cui acquistare creazioni in panno lenci, oggetti d’artigianato e decorazioni per l’albero di Natale. Ci sono persino, qui, una pista di pattinaggio sul ghiaccio e una mostra di presepi all’interno della chiesa di San Severo. Infine, a Lazise, l’appuntamento è in piazza Vittorio Emanuele e sul lungolago Marconi, mentre all’interno della chiesa di San Nicolò è allestito un presepe artistico.

Se invece si volesse andare sulla sponda bresciana del lago, a Manerba del Garda le bancarelle sono allestite nelle vie del centro storico.

Ma non è solo Natale ad essere magico, sul lago di Garda. Anche Capodanno conquista i cuori e affascina gli occhi. Si può scegliere di trascorrerlo in barca, ammirando gli spettacolari fuochi artificiali direttamente dal lago: Navigazione Laghi offre una crociera con cenone che – con ritrovo alle 20.00 a Desenzano del Garda – salpa alle 21.00 e rientra in porto alle 2 del mattino (ma i festeggiamenti vanno avanti sino alle 3.30).

In alternativa, si può scegliere di trascorrere il Capodanno in piazza: a Desenzano del Garda in piazza Matteotti coi dj di Radio Studio Più, a Sirmione attorno al Castello Scaligero. Senza dimenticare le tante discoteche, e i ristoranti che offrono la possibilità di cenare con vista sul lago e sui fuochi. Per accogliere il 2019 da un punto di vista privilegiato.