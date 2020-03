Migliaia di gufi stanno per nascere in Arizona. Potrai vederli online

editato in: da

Dove non possiamo arrivare noi, ecco che ci pensa la tecnologia a farci ammirare uno degli spettacoli più incredibili della natura. Migliaia di gufi infatti stanno per nascere in Arizona e attraverso un live streaming si può assistere a questo evento emozionante.

Il merito è dell’Arizona Game and Fish Department (AZGFD), un’associazione statale con sede a Phoenix che ha il compito di preservare, migliorare e ripristinare gli habitat della fauna selvatica del territorio. È stata lei ad installare una telecamera proprio sul nido di un gufo, potrete osservare in diretta lo schiudersi delle uova di questi animali.

Durante il mese di marzo infatti le uova del gufo cornuto, specie che popola l’Arizona e l’America intera, si schiudono, e nuovi uccellini si uniscono al mondo. La madre dei piccoli nascituri, riconoscibile dalle importanti piume sulle orecchie resta vicino al suo nido per celebrare la vita dei suoi piccoli, come dimostrano le immagini riprese dalla telecamera.

Il gufo cornuto è uno dei più diffusi e comuni esemplari di questa specie grazie anche alla sua adattabilità in diversi habitat. È molto popolare in tutto il Nord America e in gran parte del Sud America.

E se ogni anno le persone raggiungevano le destinazioni più famose per ammirare le meraviglie della natura, quest’anno il miracolo è visibile online, grazie alle telecamere messe sui nidi dall’AZGFD che ci consentono uno dei più belli live streaming di tutti i tempi.

La tecnologia in streaming utilizzata dall’Arizona Game and Fish Department consente di avere uno sguardo diretto, il nostro, sulla natura in tutta la sua bellezza e autenticità. Non c’è nulla di programmato, in scena senza artifici ci sono i comportamenti di questi animali selvatici.

Un privilegio raro a pensarci che ci consente di avere una visione intima della vita della fauna selvatica, un’esperienza unica per scoprire il lato più autentico di questi animali. Secondo l’AZGFD la schiusa avverrà proprio in questi giorni, tra il 17 e il 24 marzo.

E se i gufi non dovessero bastarvi, vi farà piacere sapere che lo Shedd Aquarium di Chicago ha pubblicato i video della vita dei pinguini che vivono lì, mostrando come trascorrono il loro tempo. Tante altre organizzazioni faunistiche si stanno attrezzando con telecamere per consentire agli amanti della fauna di seguire in diretta streaming cosa succede in natura.