Nasce Alitalia Tai e da luglio tante nuove meravigliose rotte

L’Italia si appresta ad avere definitivamente una Compagnia di Bandiera. Poche le informazioni certe fino a questo momento, ad eccezione del fatto che il suo nome sarà Alitalia Tai (Trasporto Aereo Italiano), come anticipato da La Repubblica. Tuttavia, questa non è l’unica novità lanciata sul mercato dal vettore nostrano.

Dal mese di luglio, infatti, ripartiranno una serie di voli sia sul territorio nazionale che su quello straniero. Molte le destinazioni che potranno essere di nuovo raggiunte, e altrettante saranno le nuove rotte che si andranno ad aggiungere a quelle già esistenti. Vediamo insieme quali collegamenti verranno attivati nel mese di luglio.

Per quanto riguarda il nostro Paese Alitalia Tai avrà ben 7 nuove rotte settimanali tra: Roma – Brindisi, Roma – Reggio Calabria, Roma – Firenze, Milano – Reggio Calabria, Milano – Lamezia Terme, Milano – Napoli e Milano – Brindisi. Due collegamenti a settimana, invece, saranno previsti su Roma e Lampedusa e Roma – Pantelleria. Mentre un solo collegamento settimanale avverrà per le tratte Milano – Lampedusa e Milano – Pantelleria.

Le novità relative a Europa, Nord Africa e Medio Oriente seguiranno la seguente programmazione: 7 voli settimanali Roma – Atene, Milano – Londra, Milano – Parigi, Milano – Amsterdam. Inoltre, verranno attivati anche 6 collegamenti a settimana tra Milano – Bruxelles. Per quanto riguarda le rotte Roma – Amsterdam, Roma – Tel Aviv e Roma – Tunisi i collegamenti saranno ben 5 a settimana. Mentre le Roma – Nizza, Roma – Malta e Roma – Tirana avranno 3 rotte settimanali.

Un’ulteriore news arriva per la Roma- Boston, collegamento che a luglio spiccherà il volo con ben 3 frequenze settimanali.

A fronte di tutte queste buone notizie sembrerebbe davvero difficile scegliere in quale paradiso trascorrere le proprie vacanze estive. Per questo motivo abbiamo deciso di darvi alcuni suggerimenti al riguardo: se la vostra idea è quelle di vivere una vacanza italiana e all’insegna del turismo di prossimità, nelle vostre destinazioni non può di certo mancare Lampedusa.

Una straordinaria isola siciliana che nasconde delle spiagge paradisiache. Tra queste ce n’è una in particolare che viene addirittura considerata la spiaggia più bella del mondo. Un vero sogno a occhi aperti e che dal prossimo mese sarà raggiungibile in aereo, sia dalla base di Roma che dallo scalo milanese.

Anche la splendida Reggio Calabria sarà facilmente accessibile grazie ai voli che decolleranno da Milano e da Roma. Una città straordinaria e che è situata quasi sulla punta della nostra Penisola, per poi tuffarsi nel mare. Patria dei Bronzi di Riace, ma anche destinazione con un lungomare che conserva bellezze uniche come la Villa Genoese Zerbi e le statue di Rabarama.

Se invece avrete voglia di varcare i confini italiani, che ne dite di un bel salto ad Atene? La bellissima capitale greca sarà collegata con il Belpaese con una frequenza di 7 voli a settimana. Ma quel che è davvero interessante è che dalla principale città ellenica potrete facilmente partire alla scoperta degli arcipelaghi greci tra cui le meravigliose Isole Cicladi, vere perle di questa Nazione e che nascondono delle spiagge assolutamente meravigliose e imperdibili.