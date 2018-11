I più bei musei aperti per il ponte di Ognissanti

editato in: da

Un’occasione per andare alla scoperta delle bellezze del nostro Paese: il ponte di Ognissanti è il momento giusto per scoprire alcuni dei musei più belli.

E quindi ecco una guida che racchiude alcune delle strutture più interessanti che saranno aperte in occasione di queste giornate di festa tra Roma, Firenze e Milano. Inoltre il 4 novembre è la prima domenica del mese e quindi alcune strutture saranno visitabili gratuitamente grazie all’iniziativa “domeniche al museo”.

A Milano Palazzo Reale è aperto giovedì primo novembre fino alle 22,30. Attenzione l’ultimo ingresso è un’ora prima della chiusura. Al suo interno si può ammirare la mostra “Picasso Metamorfosi“, che ha preso il via dal 18 ottobre. Anche la Pinacoteca di Brera resta aperta in via straordinaria dalle 18 alle 22,15 con il biglietto di ingresso a soli due euro.

Si resta a Milano anche con il Mudec che il primo novembre è aperto e in programma ha un evento dedicato a famiglie e bambini “Gli spiriti antenati – Speciale Halloween” una visita animata con fiaba ai reperti africani, con laboratorio creativo e visita alla rappresentazione multimediale Modigliani Art Experience. Alle 15,30.

Sempre dedicato a grandi e piccini a Milano c’è “Dinosaur Invasion” un viaggio nell’epoca in cui i dinosauri vivevano sulla Terra, alla Fabbrica del Vapore, fino alle 18,30.

A Firenze per ponte lungo di Ognissanti sono aperte diverse strutture. Tra le tante segnaliamo il complesso dei Musei del Bargello, che prevedono alcune aperture speciali. Il due di novembre, apertura straordinaria della chiesa di Orsanmichele con visita gratuita al Museo. Dalle 14.30 fino alle 18.30 si potranno quindi ammirare da vicino gli originali delle statue, le cui copie sono presenti nelle nicchie esterne dell’edificio. Il Museo di Palazzo Davanzati il due novembre proporrà un’apertura straordinaria pomeridiana prolungandola fino alle 18.00. Mentre sabato 3 novembre sarà il Museo nazionale del Bargello a restare aperto fino a sera, al suo interno si può ammirare la “Mostra Islam e Firenze. Arte e collezionismo dai Medici al Novecento” che chiuderà al pubblico il 4 novembre. Proprio domenica, la prima del mese, questi musei resteranno aperti gratuitamente. Sempre a Firenze si può ammirare Palazzo Strozzi che resterà aperto fino alle 23 e al cui interno si può visitare la mostra “The Cleaner” di Marina Abramovic´.

Ci spostiamo a Roma, una delle città più amate dai turisti stranieri, dove possiamo andare alla scoperta del cinema italiano a “Cinecittà si Mostra” per vedere i set e i percorsi espositivi. Aperta tutti i giorni dalle 9,30 alle 18,30 (chiusura biglietteria alle 16,30). Anche la Galleria Borghese è aperta dal martedì alla domenica dalle 9 alle 19, al suo interno si può ammirare in un’inedita veste Picasso con la mostra dedicata alla sua produzione nel settore della scultura.

Al Palazzo degli Esami, infine, si può ammirare una mostra multimediale internazionale sugli Impressionisti Francesi da Monet a Cézanne. La struttura è aperta tutti i giorni: il giovedì fino alle 20, mentre il venerdì e il sabato con orario prolungato fino alle 23 e la domenica alle 21.