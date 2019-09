MSC Seashore, la crociera dei sogni salperà nel 2021

editato in: da

Poche ore fa, MSC Crociere e Fincantieri hanno presentato la nave che sarà il fiore all’occhiello della compagnia navale, la Seashore. Le sue caratteristiche principali? Sarà la nave più grande e la più tecnologicamente avanzata mai costruita nel nostro Paese.

MSC Seashore (339 metri di lunghezza e una capienza di ben 5.877 passeggeri, oltre all’equipaggio) presenta molte novità interessanti, riguardanti principalmente il suo impatto ambientale. In un periodo in cui l’attenzione del pubblico è sempre più incentrata sulla salvaguardia dell’ambiente, le tecnologie che implementano la nuova crociera sono un dettaglio certo non di poco rilievo. Ad esempio, la nave vanta sistemi all’avanguardia per quel che riguarda lo smaltimento delle acque reflue (filtrate e trattate in modo da avere una qualità simile a quella del rubinetto delle nostre case) e la riduzione delle emissioni di ossido di azoto. Inoltre la compagnia, da sempre molto attenta per quanto attiene all’efficienza energetica, ha sviluppato tecnologie volte a consentire alla nave di essere collegata alla rete elettrica del porto durante l’ormeggio, così come sistemi di recupero del calore.

Ma non sono certo (solamente) le caratteristiche tecniche a rendere l’ammiraglia MSC un vero gioiello. La nave è infatti una delle più lussuose mai costruite in Italia, dal design futuristico e dai dettagli ricercati, che permetteranno ai passeggeri di vivere un’esperienza incredibile. Rispetto alle sue gemelle Seaside e Seaview, la MSC Seashore vede numerose novità per quel che riguarda le cabine. Gli interni sono stati completamente rinnovati e sono state create sistemazioni più spaziose per le famiglie (alcune cabine multiple possono ospitare fino a 10 persone). Inoltre sono ora presenti 28 suite con terrazza e due nuove categorie di cabine: 41 Grand Suite Deluxe e due suite con vasca idromassaggio privata.

Per quel che riguarda gli spazi comuni, anche qui la maggior parte ha subito notevoli interventi di rimodernamento. Un nuovo salone per gli spettacoli, un casinò, una piscina coperta e addirittura un parco acquatico interattivo offrono ai passeggeri ogni tipo di divertimento. Mentre due nuovi ristoranti, in aggiunta ai cinque tematici già presenti nelle alte navi della classe Seaside, e ben 20 bar (anch’essi tematici) garantiscono la massima soddisfazione per ogni esigenza culinaria. Ma non è tutto: l’esperienza dei passeggeri è ancora più impressionante grazie alle suggestive passerelle con pavimento in vetro e l’area esclusiva dedicata all’MSC Yacht Club, completamente ridisegnata e di dimensioni molto più ampie.

MSC Seashore salperà il prossimo giugno 2021, e il suo primo itinerario la vedrà partire da Genova con scalo a Napoli, Messina, Malta, Barcellona e Marsiglia, per una crociera di 7 notti nel Mediterraneo.