È il momento di prenotare una crociera. Costa la metà

Se state pensando di partire per una crociera, è questo il momento migliore per prenotarla. C’è un’offerta che scade il 29 gennaio lanciata da MSC che dà la possibilità a tutti di prenotare una crociera pagando per ogni cabina il 50% in meno sulla tariffa della seconda persona.

L’offerta si chiama “Prezzo leggero” ed è valida su tutte le navi della compagnia di navigazione, in tutte le categorie e in tutte le esperienze, comprese le prenotazioni delle suite nell’esclusivo MSC Yacht Club a bordo delle navi più belle.

Lo sconto si applica a tutte le crociere della prossima estate, ma non solo. Anche a quelle che partiranno a ottobre, novembre e dicembre 2020. Si può fin d’ora organizzare le vacanze di Natale e Capodanno e qualunque altro viaggio a bordo di una nave. Chi viaggerà a bordo della MSC Lirica per l’inverno 2020 è inclusa un’escursione gratuita di mezza giornata ad Expo 2020 Dubai.

Immaginate di navigare nel Mediterraneo occidentale a bordo della splendida MSC Seaview, una delle navi più grandi mai costruite in Italia. Una nave di 323 metri che può ospitare fino a 5.179 passeggeri e 1.413 membri dell’equipaggio. Una nave con undici ristoranti e 19 bar, un’incredibile promenade che gira tutt’intorno alla nave a 360 gradi e una Panorama Pool con vista mozzafiato sul mare. La Seaview è anche la nave perfetta per le vacanze in famiglia poiché è dotata della più grande area per bambini e ragazzi (700 metri quadrati) con persino una baby room.

Se preferite Grecia, Turchia o il Mediterraneo orientale allora potete salire a bordo della MSC Sinfonia, una nave che è stata varata nel 2002, ma che è stata allungata nei cantieri di Fincantieri a Palermo nel 2015 raggiungendo così i 275 metri di lunghezza. Con il “refitting” le sono state aggiunte 193 nuove cabine e nuovi spazi dedicati all’intrattenimento, come la spa e gli spazi per i bambini. Oggi può ospitare 2.579 passeggeri distribuiti su 12 ponti.

Se volete approfittare dello sconto per partire per una crociera da sogno, allora la migliore al mondo è quella a bordo della MSC Seaside, la gemella della Seaview, che salpa da Miami per navigare verso le meravigliose acque cristalline e le spiagge bianche dei Caraibi facendo tappa in Giamaica, alle Isole Cayman, in Messico e alle Bahamas. È lunga più di 300 metri e anch’essa può trasportare fino a 5.179 passeggeri. È anche una nave ultratecnologica, con uno scenografico pavimento di cristallo che dà la sensazione di camminare sull’acqua.