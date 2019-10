MSC Meraviglia arriva a New York: i nuovi itinerari

editato in: da

MSC Meraviglia è una nave da crociera che detiene un prezioso record: è ufficialmente la più grande ad aver mai fatto scalo nella Grande Mela.

Ha fatto il suo debutto a Manhattan, New York, con la sua capacità massima di 5.655 passeggeri e la stazza lorda di 171.598 tonnellate. Ma questo è solo l’inizio della sua storia americana: la MSC Meraviglia avrà infatti come homeport Miami, da cui partirà ogni settimana – per tutta la stagione invernale – per navigare ai Caraibi.

“MSC Meraviglia salperà da New York per tre diversi itinerari e sarà possibile scoprire alcune delle destinazioni d’oltreoceano più suggestive. Successivamente si sposterà a Miami, per trascorrere l’intera stagione invernale nel Mar dei Caraibi”: così ha detto Leonardo Massa, Country Manager MSC Crociere.

Alle già presenti MSC Seaside e MSC Armonia, che fanno base a Miami tutto l’anno, e alla MSC Divina che invece opera qui stagionalmente, si aggiunge dunque questa nuova ammiraglia che permetterà a tutti di ammirare l’autunno nel nord America. Si tratta di uno degli spettacoli più suggestivi che la natura possa offrire, con distese infinite di boschi che si colorano in diverse sfumature: dal rosso al marrone, dall’arancio fino a raggiungere qualche tocco di oro.

MSC Meraviglia è dotata di straordinarie caratteristiche per offrire l’esperienza perfetta in mare, in qualsiasi stagione. Eccezionali delizie gastronomiche e incredibili divertimenti con i nuovi spazi panoramici, una spettacolare vista mare dal salone di poppa della nave, una promenade interna su due piani con un soffitto LED di 480 metri quadrati e un fantastico parco divertimenti collegato ad un parco acquatico all’aperto. Inoltre, MSC Meraviglia è una delle quattro navi che navigano fino all’isola esclusiva nelle Bahamas Ocean Cay MSC Marine Reserve.

Da segnalare la possibilità per gli ospiti di MSC Meraviglia di assistere a due spettacoli esclusivi del Cirque du Soleil e di assaporare eccezionali specialità culinarie all’interno della stessa affascinante location. Il Carousel Lounge tecnologico copre una superficie di 1.000 metri quadrati e può ospitare fino a 450 ospiti.

Dopo la sua stagione inaugurale a Miami, MSC Meraviglia tornerà a navigare in Nord Europa (da aprile a ottobre 2020), per poi posizionarsi nuovamente oltreoceano. A partire da ottobre 2020 la nave effettuerà ancora crociere di 10 notti da New York City verso il Canada e il New England e partirà regolarmente per crociere settimanali da Miami anche nella stagione invernale 2020-2021.