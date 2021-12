MSC Crociere, l’offerta lampo per partire quest’inverno

Volete sorprendere qualcuno con un regalo davvero unico per Natale? Potreste approfittare dell’incredibile offerta lampo di MSC Crociere per prenotare una vacanza invernale da sogno, usufruendo di prezzi veramente imbattibili. Scopriamo quali sono le favolose mete in promozione.

MSC Crociere, l’offerta lampo

MSC Crociere è ripartita alla grande, dopo il difficile periodo che l’intero settore turistico ha dovuto affrontare a causa del Covid. Negli ultimi mesi ha ampliato la sua flotta, con il varo della nuova Seascape e il battesimo di ben due ammiraglie, la Seashore e la Virtuosa. I suoi gioiellini sono un concentrato di lusso e tecnologia, di design fantastico e di esperienze mozzafiato da vivere da soli, in coppia o in famiglia. E grazie alla promo flash che anticipa il Natale, potrete prenotare la vostra crociera approfittando di un’offerta incredibile.

Dal fascino intramontabile del Mediterraneo alla bellezza esotica del Mar Rosso, sono tante le occasioni da non lasciarsi sfuggire. Prenotando entro giovedì 23 dicembre 2021, potrete viaggiare a partire da appena 249€ a persona (in cabina interna). È questo il momento ideale per organizzare la vostra prossima vacanza per l’inverno: l’offerta è valida per un viaggio a bordo di MSC Grandiosa dal 5 al 25 gennaio 2022, di MSC Fantasia dal 9 al 25 gennaio 2022 o di MSC Bellissima dall’8 al 22 gennaio 2022.

MSC Crociere, le destinazioni in offerta

Le mete tra cui scegliere sono forse le più classiche per una splendida crociera, ma non di certo per questo meno suggestive. Potrete tornare ad ammirare l’incanto del Mediterraneo Occidentale a bordo della MSC Fantasia: il tradizionale itinerario vi porterà alla scoperta di porti affascinanti e città dalla bellezza unica al mondo. La crociera, dalla durata di 7 notti, parte da appena 249€ a persona e imbarca da Genova, La Spezia e Napoli. Sempre immersi nella meraviglia del Mediterraneo Occidentale, potrete scegliere l’avventura (ancora una volta della durata di una settimana) a bordo di MSC Grandiosa. Il viaggio parte da 299€ a persona, con imbarco a Genova, Civitavecchia e Palermo.

Volete invece regalarvi qualcosa di diverso? MSC Bellissima vi porterà tra le bellezze del Mar Rosso, nella cornice dell’Arabia Saudita. Potrete godervi una crociera di 7 notti in queste atmosfere magiche, a partire da 549€ a persona – con imbarco da Jedda e volo da Milano e Roma. La scelta è davvero difficile, ma il divertimento è assicurato. Non dimenticate però di decidere in fretta: i posti sono limitati e l’offerta scade il 23 dicembre 2021.