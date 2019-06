Nella piscina più profonda del mondo, l’omaggio a Leonardo Da Vinci, stupisce e incanta

editato in: da

Il più grande e profondo omaggio all’artista e genio di tutti i tempi: nella piscina di Montegrotto Terme, un’installazione subacquea si trasforma in uno spettacolo dedicato a Leonardo da Vinci.

Per omaggiare l’artista, a 500 anni dalla sua morte, Y-40® The Deep Joy, ha deciso di creare un percorso gratuito in acqua, all’interno del quale gli spettatori possono muoversi tra le riproduzioni delle opere del genio italiano.

Leonardo Da Vinci, non ha bisogno di presentazioni: architetto, scienziato, inventore, scultore, anatomista e botanico. Per l’artista poliedrico, la natura rappresentava la misura della perfezione. A partire da questo pensiero, Y-40® The Deep Joy, punto di riferimento italiano nel mondo, per le attività subacquee e scientifiche, ha deciso di omaggiare Da Vinci con uno dei quattro elementi della natura: l’acqua.

L’idea è stata subito chiara, consentire a tutti di conoscere il genio italiano e una parte del suo pensiero, attraverso un’esperienza subacquea smisurata, immersiva e senza eguali.

Il percorso comincia già nella hall della struttura, dove gli ospiti sono accolti da libri, alti 3 metri, in cui sono riportati studi, disegni e frasi di Leonardo da Vinci relativi all’acqua e agli strumenti per governarla e scoprirla.

L’esperienza prosegue poi con un immersione: il visitatore entra in contatto diretto con le opere d’arte del genio italiano. Il percorso, è visibile anche da chi, preferisce non tuffarsi in acqua e ammirare da lontano.

I subacquei invece possono sfidare le proporzioni dell’Uomo Vitruviano posando all’interno del cerchio e del quadrato del celebre disegno, ricreato in legno dal maestro Bruno Gobbato per questa experience.

Il percorso continua poi fuori dall’acqua, nella cupola geodetica ispirata all’icosaedro di Da Vinci. In questa area, è possibile rilassarsi bevendo il cocktail ispirato alla ricetta dell’acquosa scritta dall’artista sul Codice Atlantico custodito a Milano

Quella creata da Y-40® The Deep Joy, la piscina più profonda del mondo a Montegrotto Terme, è un esperienza unica e immersiva che tutti gli amanti dell’acqua e della scienza dovrebbero vivere.

L’installazione sarà attiva fino al 30 ottobre 2019.