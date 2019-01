Le più spettacolari montagne russe che si vedranno nel 2019

editato in: da

Non si è mai troppo grandi, per regalarsi una giornata di puro divertimento all’interno di un parco a tema. Tanto più se le attrazioni sono sempre più incredibili. E il 2019, in questo senso, porta con sé grandi novità.

Non sono solo i parchi Disney, a prepararsi a stupire i visitatori: nel corso dell’anno, i maggiori parchi del mondo accoglieranno attrazioni da togliere il fiato. Ecco le più attese.

Tigris, Busch Gardens Tampa Bay

Promettono d’essere le montagne russe più alte della Florida, quelle che vedranno la luce nella primavera del 2019 all’interno del Busch Gardens Tampa Bay. Parco divertimenti a tema africano, sito nella città di Tampa, è caratterizzato dall’abbinamento tra giostre e aree riservate agli animali. Tigris, questo il nome delle sue nuove montagne russe, toccherà i 60 chilometri orari e sarà tutto un susseguirsi di discese mozzafiato e giri della morte. L’altezza? 45 metri.

Montagne russe di Jurassic Park, Universal Studios Hollywood

Se “Jurassic World” è un blockbuster da milioni di copie, le montagne russe dedicate al film promettono faville. All’interno degli Universal Studios di Hollywood (Los Angeles), le Jurassic Park – The Ride saranno arricchite con spaventosi dinosari e avranno curve da togliere il fiato.

Kaleidoscope, Elitch Gardens

Montagne russe coloratissime si vedranno agli Elitch Gardens di Denver, in Colorado. Le Kaeilodoscope sono una creazione dell’eclettico artista Meow Wolf, e apriranno i battenti nella primavera 2019. Gli ospiti dovranno prepararsi a vivere un giro emozionante interattivo, immerso nell’oscurità che si accende d’incredibili colori. L’ambiente imprevedibile regalerà un’esperienza memorabile.

Ducati World, Mirabilandia

Anche in Italia, nascerranno nuove e spettacolari montagne russe. All’interno di Mirabilandia, Ravenna, il Ducati World che si inaugurerà nel 2019 ruoterà attorno ad un roller coaster dal tracciato unico al mondo. Gli ospiti vivranno l’emozione e l’adrenalina che si respira a bordo di una vera Ducati, prima di godersi tutte le attrazioni di una nuova area del celebre parco divertimenti. Un’area che si preannuncia un enorme successo.

Harry Potter Coaster, Universal’s Islands of Adventure

Sebbene ad oggi solo pochissimi dettagli siano stati rivelati, i fan del celebre maghetto hanno di che gioire: le montagne russe di Harry Potter, all’interno del parco tematico di Orlando, promettono magie. Prenderanno il posto delle Dragon Challenge, e regaleranno un’avventura indimenticabile.