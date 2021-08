Minicrociere low cost nel Mediterraneo: è ora di salpare

editato in: da

Stanno per salpare le minicrociere nel Mediterraneo. MSC ha appena lanciato un’offerta low cost per partire per qualche giorno a bordo delle sue navi in totale sicurezza.

Le minicrociere possono durare da tre a sei notti e ci sono offerte, che scadono il 6 settembre, a partire da 149 euro a passeggero. Ce ne sono 12 diverse tra cui scegliere, tutte con diversi itinerari, con partenza tra ottobre e novembre.

Gli itinerari toccano i porti di Marsiglia, Barcellona o Palma di Maiorca. Qualche esempio? Si sale a bordo della MSC Preziosa a Genova e si salpa verso il Mediterraneo occidentale facendo tappa a Marsiglia e a Barcellona. Quattro giorni e tre notti su una delle ammiraglie della compagnia che, quando fu varata nel 2017, era la più grande nave d’Europa: 140.000 tonnellate e 4.365 passeggeri (che con le nuove misure anti-Covid sono state ridotte alla metà). Quattro piscine, di cui una con tetto scorrevole, una per bambini e una nell’area privata Msc Yacht Club, 12 vasche idromassaggio, un teatro da 1.603 posti. Più di 30.000 metri quadrati di aree pubbliche includono Vertigo, il più lungo scivolo a corpo libero mai installato su una nave da crociera nel mondo: 120 metri di curve che portano gli ospiti anche oltre il perimetro della nave, con un breve passaggio a picco sul mare. E poi, l’acquapark Doremi Castle, sul ponte più alto della nave, con scivoli, giochi d’acqua, spruzzi e fontane. Insomma, la crociera promette grandi emozioni.

Un’altra crociera è quella a bordo della spettacolare MSC Seaview, la più grande nave mai costruita in Italia: 154.000 tonnellate per 5.179 passeggeri (anche qui bisogna calcolare metà della capacità), undici ristoranti e 19 bar e lounge, con una promenade a 360° che gira tutt’intorno alla nave, collocata sui ponti inferiori, così che i crocieristi possano provare l’esperienza di vivere la vacanza ancora più a contatto con il mare. L’itinerario è lo stesso della Preziosa, ma la nave è un vero capolavoro di ingegneria marittima.

Costa poco di più – 169 euro a persona – la crociera di quattro giorni e tre notti sulla MSC Splendida, gemella della Preziosa, che salpa da Genova, tocca Marsiglia per poi scendere a Civitavecchia. Questa nave è tra le più lussuose e grandi mai costruite, ha sei scalinate di cristallo Swarovski e lucernai in vetro di Murano. Sei le piscine, 20 gli idromassaggi e i bar, sei i ristoranti, un’area benessere “Aurea Spa” di oltre 2000 metri quadrati e l’area riservata e arredata come uno yacht di lusso, “MSC Yacht Club”, con 99 suite, due ascensori privati, piscina privata e maggiordomo.

Naviga su un altro itinerario, infine, la MSC Magnifica, una nave da record, che salpa da Venezia e fa tappa a Spalato, in Croazia. Questa nave è talmente confortevole da essere impiegata per le crociere che fanno il giro del mondo, le World Cruise. Al suo interno ci sono persino una discoteca panoramica, il casinò, il cinema 4D e la cigar lounge.