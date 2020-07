Da Milano a Londra in 5 ore e mezza con i treni ad alta velocità

editato in: da

Eurostar, il servizio ferroviario ad alta velocità che collega Londra con Parigi, Amsterdam e Bruxelles attraverso il Tunnel della Manica, sta per inaugurare una nuova tratta verso Milano. Si viaggerà da Londra a al Capoluogo lombardo e viceversa in sole cinque ore e mezza.

La tratta dell’alta velocità fa parte del progetto Green Speed che permetterà ai viaggiatori di avere un’alternativa all’aereo per organizzare i propri viaggi.

E proprio ora che viaggiare in aereo è diventato così complicato, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Coronavirus e ai continui cambiamenti delle regole di viaggio e di distanziamento il treno, specie se veloce, potrebbe essere la migliore alternativa agli spostamenti.

Qualche mese fa era stata annunciata anche la tratta Londra-Roma, un viaggio di 11.30 ore partendo dalla stazione londinese di St Pancras per percorrere quasi 1.900 chilometri che, però, forse diventa un po’ lunghetto rispetto all’aereo che impiega soltanto due ore e mezza circa.

Il treno è obiettivamente più comodo, se i tempi di viaggio sono equiparabili a quelli dell’aereo: basta presentarsi un minuto prima della partenza e non con due o tre ore d’anticipo; le stazioni sono tendenzialmente ubicate in zone centrali delle città e quindi più facilmente raggiungibili rispetto a un aeroporto; si può portare a bordo qualunque tipo di bagaglio indipendentemente da peso e misure e persino quantità; sui treni i posti a sedere sono distanziati e alternati e non c’è il rischio di avere un vicino di posto; durante il viaggio ci si può alzare e passeggiare (indossando la mascherina) al contrario di quanto si può fare oggi in aereo.

Un’ottima occasione per andare alla scoperta dell’Europa e di Londra con uno dei mezzi di trasporto più affascinanti, comodi ed ecologici che esistano: il treno. Se poi è veloce è anche meglio.