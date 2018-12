I migliori ristoranti del mondo secondo TripAdvisor

editato in: da

Come ogni anno, TripAdvisor ha stilato la classifica dei migliori ristoranti al mondo.

Sono quelli che hanno ottenuto i migliori punteggi dagli utenti della piattaforma nel 2018.

Quelli che hanno soddisfatto maggiormente il critico popolo del web, che non perde occasione per pubblicare recensioni negative, a volte ingiustificate, giusto per fare sentire la sua opinione.

Nel caso della classifica dei migliori ristoranti del mondo del 2018 si è tenuto conto non solo del punteggio ottenuto, ma anche del numero di commenti positivi che ciascuno dei vincitori ha raccolto.

La bella notizia è che, tra i primi dieci ristoranti migliori al mondo, ce n’è uno italiano. E per noi naturalmente è un grande vanto. Certo, c’è stato un tempo in cui la cucina italiana era al top. Ma la concorrenza di tantissimi chef bravissimi oggi è spietata.

Ma andiamo per ordine. Al primo posto della classifica dei Travelers’ Choice Restaurants 2018 di TripAdvisor troviamo il ristorante Au Crocodile di Strasburgo, in Francia, che vanta anche una Stella Michelin. Le recensioni di questo locale hanno molti punti esclamativi: “Eccezionale!!!!” scrive Sergio da Recco, “Top class!!!” è il commento di Lemierose da Aosta, “The best!!!” commenta Rosary68.

Al secondo posto c’è il Martin Berasategui di Lasarte, in Spagna, così come spagnolo è il ristorante che occupa il terzo gradino del podio, il celebre El Celler de Can Roca di Girona.

La top 10 prosegue con il Restaurant Sat Bains di Nottingham, nel Regno Unito, che si piazza al quarto posto. Quinta posizione per il Restaurante Benazuza di Cancùn, in Messico, mentre la sesta è occupata da La Colombe di Constantia, in Sudafrica, e la settima da TRB Hutong a Pechino, in Cina.

Il ristorante italiano migliore del mondo lo troviamo all’ottavo posto ed è il Villa Crespi a Orta San Giulio, il ristorante di Antonino Cannavacciuolo, pluripremiato chef che ben quattro Stelle Michelin, tre Forchette della Guida Gambero Rosso e tre Cappelli della Guida dell’Espresso. Cannavacciuolo è anche un personaggio televisivo: dal 2015 è giudice di Masterchef Italia e, dal 2018, di Masterchef All Stars Italia. Villa Crespi è, quindi, il migliore ristorante d’Italia.

nono posto della classifica di TripAdvisor troviamo poi il ristorante The Grove di Auckland, in Nuova Zelanda. Chiude la top ten il David’s Kitchen di Chiang Mai, in Thailandia.