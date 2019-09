Le migliori compagnie aeree per servizi a bordo secondo i passeggeri

editato in: da

Trittrico vincente per Qatar Airways, che ha vissuto un vero e proprio trionfo ai Passenger Choice Awards 2020 di Airline Passenger Experience Association (Apex) tenutisi pochi giorni fa a Los Angeles.

La compagnia aerea dell’emirato del Vicino Oriente è stata infatti premiata nelle seguenti categorie:

“posti più comodi” : ogni poltrona è provvista di un kit di cortesia completo di prodotti per la cura personale tra cui un balsamo per labbra firmato Institut Karité Paris, spazzolino e dentifricio Miradent, mascherina per occhi, calzini e tappi per le orecchie

: ogni poltrona è provvista di un kit di cortesia completo di prodotti per la cura personale tra cui un balsamo per labbra firmato Institut Karité Paris, spazzolino e dentifricio Miradent, mascherina per occhi, calzini e tappi per le orecchie “miglior servizio in cabina” : le cure e le attenzioni dell’equipaggio di bordo la rendono unica per gli utenti e si denota dal numero di voti acquisiti

: le cure e le attenzioni dell’equipaggio di bordo la rendono unica per gli utenti e si denota dal numero di voti acquisiti “miglior cibo e bevande”: posti spaziosi e raffinata varietà di antipasti, secondi piatti e dessert creati da chef internazionali, accompagnati da rinfreschi prima, durante e dopo i pasti con ampia possibilità di scelta

Emirates invece arriva prima per l’intrattenimento a bordo, con i suoi 4.500 canali di programmazione e gli oltre 1.000 film da poter vedere su schermi da 13,3 pollici in economica, da 23 pollici in business e da 32 pollici in prima classe, mentre Delta Air Lines ritira il premio per il Wi-Fi, offrendo messaggistica mobile gratuita sui voli abilitati Wi-Fi tramite iMessage, Facebook Messenger e WhatsApp.

APEX ha collaborato ancora una volta con TripIt® di Concur®, l’app di organizzazione di viaggi con il punteggio più alto al mondo, per raccogliere feedback anonimi dai passeggeri che hanno dato vita alla classifica di quest’anno.

Utilizzando una scala a cinque stelle, tra l’1luglio 2018 e il 30 giugno 2019, i passeggeri hanno valutato più di un milione di voli di quasi 600 compagnie aeree da tutto il mondo. Allo stesso tempo, hanno avuto la possibilità di fornire valutazioni anonime in cinque sottocategorie: comfort di seduta, servizio in cabina, cibo e bevande, intrattenimento e Wi-Fi.

Sua Eccellenza Akbar Al Baker, parlando dopo la premiazione, ha dichiarato: “Il nostro successo nei Passenger Choice Awards, seguito da altri tre riconoscimenti regionali riconosciuti da Apex, è un enorme traguardo per la nostra compagnia aerea e un omaggio alla lealtà dei nostri passeggeri da tutto il mondo. Mentre ci concentriamo su un continuo miglioramento che vorremmo fosse tangibile già dal prossimo anno, questi premi ci aiuteranno a puntare sempre più in alto, in modo da continuare a distinguerci rispetto ai nostri concorrenti”.

La cerimonia di premiazione, ospitata da Brian Kelly, CEO e fondatore di The Points Guy, si è svolta durante l’Expo di Apex, un evento esclusivo per membri selezionati, a cui hanno partecipato oltre 5.000 professionisti del settore, tra cui i rappresentanti di oltre 125 compagnie aeree.