Le migliori compagnie aeree del mondo del 2021

Anche quest’anno Skytrax ha stilato la classifica delle migliori compagni aeree del mondo. Un sondaggio condotto tra i viaggiatori e che questa volta si è svolto tra settembre 2019 e luglio 2021: i passeggeri sono stati interpellati sulle prestazioni e sulla qualità di più di 350 compagnie aeree, scopriamo insieme la classifica.

Al decimo posto troviamo Air France che pone la salute e la sicurezza dei suoi clienti e del personale al centro delle sue priorità e, dall’inizio della crisi sanitaria, ha introdotto misure eccezionali, raggruppate sotto l’etichetta Air France Protect, per garantire un viaggio senza stress.

Nona posizione per Hainan Airlines che copre la Cina, numerosi luoghi in Asia fino ad estendersi in Europa, Nord America e Sud Pacifico.

Ottavo posto per Qantas, compagnia di bandiera dell’Australia e membro fondatore dell’alleanza di compagnie aeree Oneworld.

A piazzarsi al settimo posto è invece EVA Air che serve una rete globale che collega l’Asia e la Cina continentale con l’Europa, il Nord America e l’Oceania.

Occupa il sesto posto di questa speciale classifica la Cathay Pacific Group che ha sede a Hong Kong e offre servizi di linea passeggeri e merci verso oltre 200 destinazioni in Asia, Nord America, Australia, Europa e Africa.

Quinto posto per Japan Airlines, la prima compagnia aerea internazionale in Giappone. Il vettore ora raggiunge 430 aeroporti in 66 paesi e regioni.

Quarta posizione per Emirates che oggigiorno conta una flotta di oltre 230 aeromobili volando verso oltre 140 destinazioni in più di 80 paesi in tutto il mondo.

Medaglia di bronzo per ANA All Nippon Airways, la più grande compagnia aerea del Giappone. ANA vola su circa 80 rotte internazionali e oltre 110 rotte nazionali.

Il secondo gradino del podio è invece di Singapore Airlines, uno dei marchi di viaggio più apprezzati nel mondo.

L’Airline of the Year 2021 della classifica di Skytrax è Qatar Airways. Per la compagnia aerea di Doha si tratta della sesta vincita e, quest’anno, è stata anche premiata per la migliore business class del mondo, per il miglior posto in business class del mondo, per la migliore compagnia aerea del Medio Oriente, per la migliore lounge di business class del mondo e per il miglior catering.

Ma non solo. È stata stilata anche la classifica delle migliori compagnie aeree low cost del mondo che vede vincente Air Asia. La prima compagnia aerea low cost europea a comparire in questa classifica è, invece, Vueling.