Le migliori compagnie aeree ai tempi del Covid-19

Il 2020, come tutti sanno, è stato un anno particolarmente complicato anche a livello turistico. Tutto quel che riguarda questo settore, infatti, ha subito un enorme crollo che si sta cercando di risanare il più possibile.

Quella che stiamo vivendo è un’estate piuttosto particolare e caratterizzata anche dal cambio repentino di regole, tra cui quelle di ingresso e ritorno dai Paesi stranieri. Tuttavia, le compagnie aeree cercano di costellare i nostri cieli e farci girovagare per il Mondo in tutta sicurezza.

E a tal proposito, per giudicare la qualità di un vettore piuttosto che di un altro, sono stati presi in considerazione parametri inediti che decretano le migliori compagnie aeree del Mondo nella tutela della sicurezza dei passeggeri, a cominciare dal check-in contactless fino ad arrivare all’atteggiamento e al comportamento del personale di bordo.

A stilare una classifica al riguardo è stato Altroconsumo, il quale ha analizzato circa 70 vettori, senza tuttavia prendere in considerazione il rispetto della normativa anti-Covid. Quel che emerge da questo studio è che in termini di sicurezza il primo posto se lo aggiudica uno dei vettori più virtuosi in assoluto su questo tema: Emirates.

La compagnia degli Emirati Arabi Uniti ottiene voti eccellenti in tutte le voci analizzate tra cui pasti, spazio a bordo e puntualità, ma anche in tutte le tipologie di viaggio, che siano di lavoro o di piacere. Ma non è finita qui: oltre a rispettare le norme di sicurezza comuni a tutti i vettori, Emirates ha fatto un importante passo in più rispetto ai suoi competitor, offrendo ai passeggeri che dovessero ammalarsi di Covid-19 durate il viaggio una copertura medica gratuita e il pagamento dei costi di quarantena.

Continuando la classifica, sul podio troviamo un’altra compagnia mediorientale, Qatar Airways, che si aggiudica la medaglia di bronzo dopo la colombiana Avianca.

Sfortunatamente, per trovare un nome europeo siamo costretti a scendere fino alla nona posizione, dove a sorpresa si piazza la compagnia rumena Tarom, che supera compagnie ben più note come Lufthansa, British Airways e Swiss.

Per un’italiana, invece, bisogna arrivare al 28esimo posto dove svetta Neos, che fa capo al Gruppo Alpitour e registra buoni risultati sia per quanto concerne i servizi a bordo, sia per quanto riguarda la gestione del check-in.

Tra le low cost, invece, Eurowings si colloca a metà classifica, easyJet è al 44esimo posto e Ryanair alla 47esima posizione.