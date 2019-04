La migliore compagnia aerea del mondo del 2019 è Emirates

editato in: da

Emirates è stata incoronata miglior compagnia aerea al mondo. È accaduto in occasione dei Business Traveller Middle East Awards 2019 che si sono svolti a Dubai.

La compagnia aerea si è aggiudicata ben cinque premi: ha vinto per la miglior First Class, per la migliore Economy Class, come la compagnia aerea con il miglior Programma di Frequent Flyer, oltre a essere stata premiata per aver la migliore lounge del Medioriente.

Ma soprattutto, Emirates è stata riconosciuta vincitrice del premio per la miglior compagnia aerea in tutto il mondo.

Emirates ha recentemente rivoluzionato gli interni del Boeing 777-300ER definiti ‘game-changer’ caratterizzati da sei suite private di Prima classe completamente isolate con meticolosi dettagli di design ispirati alla Classe S Mercedes-Benz. Disposte in una configurazione 1-1-1, ogni suite ha porte scorrevoli dal pavimento al soffitto e quasi quattro metri quadrati di spazio personale, tecnologie all’avanguardia, tra cui una poltrona “zero gravità” ispirata alla NASA, “finestre virtuali” per suite con il corridoio centrale e un servizio di videochiamata personale.

Il vettore ha inoltre completato la riconfigurazione di dieci Boeing 777-200LR. La multimilionaria ristrutturazione include anche un totale rinnovamento dell’Economy Class, con l’aggiunta dell’ultima gamma di colori di grigi e blu, poggiatesta dal design ergonomico e sedili generosamente inclinati.

Il programma di fedeltà Emirates Skywards delle compagnie Emirates e flydubay conta più di 23 milioni di iscritti, che hanno la possibilità di guadagnare e riutilizzare le loro Miglia Skywards per hotel, voli o nei negozi o servizi dei partner delle due compagnie.

Le lounge di First Class della compagnia sono all’avanguardia, permettendo ai passeggeri “premium” di accedere alle docce e assaporare la cucina gourmet. Con una capacità di oltre 2.500 posti a sedere, la premiata lounge offre un centro business, un ristorante à la carte, un centro benessere con cabine per trattamenti, un’area dedicata ai duty free, una cigar lounge e un servizio gratuito di lustrascarpe.

Premi anche per le altre compagnie aeree: Etihad si è aggiudicata quelle per il miglior personale di bordo e per la migliore Business Class. Singapore Airlines ha vinto il premio per la migliore Premium Economy e come migliore compagnia asiatica ad arrivare nel Medioriente. La Turkish Airlines ha vinto il premio come migliore compagnia regionale in Medioriente. La British Airways come migliore compagnia aerea europea in M.O. e flydubay come migliore low cost dell’area.

Il premio annuale Business Traveler Middle East viene giudicato da una giuria di esperti di viaggi.