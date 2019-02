Mete del momento: tre su cinque sono in Italia

editato in: da

Secondo le recensioni di chi ha visitato le città del mondo ultimamente, le destinazioni del momento sono cinque. E di queste, tre sono in Italia.

Roma, Firenze, Barcellona, Milano ed Amsterdam sono le più interessanti dove andare in vacanza.

La ricerca condotta da Musement ha preso in esame 133 destinazioni distribuite in tutto il mondo, in grado di affascinare per bellezze paesaggistiche, ottime offerte culinarie e attrazioni culturali.

Analizzando i risultati della ricerca, tra i fattori chiave emerge la crescita dell’interesse nel territorio nazionale a discapito di destinazioni di medio e lungo raggio.

Un aspetto interessante, che enfatizza ancora una volta il Belpaese e le tante esperienze che si possono fare per avvicinarsi alle tradizioni culturali e alla varietà paesaggistica dell’Italia.

Roma in particolare è la destinazione più gettonata. Forte di un clima tipicamente mediterraneo, attrazioni culturali e bellezze turistiche uniche come il Colosseo, i Musei Vaticani e la Cappella Sistina, strappa il primo posto a Firenze e Milano.

Italiano è anche il secondo posto della classifica, dove troviamo Firenze, con i Giardini di Boboli, gli Uffizi e tour gastronomici.

La città meneghina è quarta, merito dei tantissimi eventi internazionali come il MIA PHOTO FAIR e la visita al Cenacolo.

Fra le prime cinque mete ci sono altre città europee, su tutte Barcellona, che conquista il terzo posto con il Parc Güell e l’Acquario.

È olandese, invece, la quinta posizione. Amsterdam chiude la classifica grazie al Museo Van Gogh, la crociera sui canali e l’Heineken Experience, che riscuotono grande successo.

A sorpresa, le destinazioni a lungo raggio sembrano attrarre meno interesse.