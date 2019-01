Mar Rosso: la celebre Berenice avrà un nuovo aeroporto

editato in: da

Buone notizie per gli amanti del Mar Rosso: Berenice, località turistica dell’Egitto meridionale che si affaccia sulla spettacolare Lahami Bay, avrà un suo aeroporto a partire da quest’anno.

L’annuncio è arrivato nelle scorse ore direttamente dal Governatore del Mar Rosso, Ahmed Abdel Allah: il complesso, operato direttamente dal Governo egiziano e in apertura nel 2019, convertirà l’attuale aeroporto militare in uno scalo misto con voli militari e civili, con l’obiettivo di contribuire a portare nuovi turisti nei resort situati nell’area a sud di Marsa Alam.

Berenice è una località turistica che si affaccia sulle acque più incontaminate del Mar Rosso. Si trova nel sud dell’Egitto, a una novantina di km dal confine con il Sudan. Rispetto alle altre mete turistiche più conosciute, come ad esempio Sharm el-Sheikh, Hurgada e la già citata Marsa Alam, Berenice è ancora poco nota al turismo di massa. Gli alloggi per turisti non sono molti, ma sono in grado di soddisfare tutte le esigenze. L’ecolodge, situato proprio sulla spiaggia bassa e sabbiosa, è l’ideale per chi ama il kitesurf.

Per la sua natura selvaggia, Berenice è particolarmente indicata soprattutto per gli appassionati di immersioni e snorkeling. Qua, infatti, la barriera corallina si presenta perfetta. I suoi 47 punti di immersione riservano sorprendenti incontri con animali di vario genere, dai delfini alle tartarughe.

Da Berenice si possono raggiungere i siti di immersione più belli del Mar Rosso del sud, come Saint John’s Reef (dove c’è il corallo nero), Abu Galawa, Blumen e Maksour. A quaranta miglia dalla costa si trova il Dedalus Reef, il sistema corallino di Fury Shoal con decine di reef di varie grandezze e l’area di Ras Banas. Il reef è situato proprio davanti ai resort e anche chi non pratica snorkeling o immersioni può ammirarne la meraviglia rimanendo sulla riva. Nelle ampie piscine naturali è possibile ammirare i coralli ed i pesci che popolano il Mar Rosso del sud.

Lahami Bay offre chilometri di spiaggia di sabbia, con dune naturali e un facile accesso al mare in più punti. Questa baia è l’ideale per chi ama solo sdraiarsi a prendere il sole. Non solo mare, però. a Berenice: qua, infatti, è possibile effettuare escursioni anche nell’entroterra più selvaggio e incontaminato. Chi deciderà di volare nel nuovo aeroporto in apertura nel 2019 in Egitto non potrà farsi mancare una battuta di birdwatching.