Puoi prenotare il tuo soggiorno su un’isola privata alle Maldive a soli 2000 euro

È innegabile come le Maldive, il Paese tropicale nell’Oceano Indiano caratterizzato da 26 atolli di rara bellezza, si impegnino ogni giorno per rendere più incredibili e uniche le offerte dedicate ai viaggiatori di tutto il mondo. Come se da sola, poi, la bellezza di queste isole non bastasse ad attirare qui le persone di tutto il mondo alla ricerca di pace e relax in quello che conosciuto, e riconosciuto, come un paradiso terrestre a tutti gli effetti.

Eppure il turismo, così come i viaggiatori, per le Maldive sono una cosa seria. Ecco perché la lista delle offerte per chi vuole andare alla scoperta degli atolli tropicali è sempre così numerosa. Dopo l’invito ufficiale da parte delle Maldive ai nomadi digitali di trasferirsi per brevi o lunghi periodo in questo paradiso terrestre e lavorare da remoto, è arrivata anche un’incredibile e irrinunciabile proposta per i vacanzieri di tutto il mondo: soggiornare su un’isola privata a un prezzo davvero accessibile.

La proposta riguarda la possibilità di soggiornare in uno dei resort più incredibili e incontaminati del Paese, il Fushifaru Maldives, situato su un’isola privata dell’atollo Lhaviyani, un luogo magico immerso nella tranquillità e nella bellezza dove potersi rigenerare lontano da tutto e da tutti.

Il resort, infatti, dispone soltanto di 59 ville sparse per l’isola e perfettamente integrate con la natura, per consentire ai viaggiatori che giungono fin qui la migliore esperienza priva di distrazioni e stress. Le ville sono situate sulla spiaggia, sull’acqua e tra la natura lussureggiante dell’isola. Tutte donate del massimo comfort, alcune di queste mettono a disposizione anche delle piscine private.

Prenotare un soggiorno in questo paradiso terrestre oggi è possibile, ed è anche vantaggioso. Grazie infatti alla formula flessibile, è possibile prenotare qui la propria villa sull’isola privata oggi e poi scegliere la data entro e non oltre il 23 dicembre 2022. Questo permetterebbe ai viaggiatori di pianificare in anticipo il primo viaggio post covid e di vivere per una settimana in un resort privato e incredibile.

Il soggiorno, della durata di 7 notti, include una villa di circa 100 metri quadrati, per due persone, con giardino privato e accesso direttamente alla spiaggia, colazione giornaliera, un pranzo o una cena su una piattaforma situata direttamente sull’oceano e l’attrezzatura per fare snorkeling e altri sport acquatici. Il costo è di soli 1999 dollari, ma con qualche dollaro in più si possono ulteriori benefit.