Come in una fiaba: il magico mondo di Natale

Immaginate tutta la magia che appartiene al Natale, poi unitela all’universo fiabesco e fantastico dei cartoni animati che da sempre amiamo: Disney’s Enchanted Christmas è servito. È questa l’esperienza più straordinaria da vivere in famiglia, e con le persone che amiamo, durante il periodo natalizio.

Un programma eccezionale fatto di spettacoli imperdibili, di Christmas parade, di luci, suoni e colori. È questo il Natale pensato e messo in scena da Disneyland Paris dal 13 novembre 2021 al 9 gennaio 2022 per celebrare il Natale tutti i giorni. L’offerta straordinaria è pensata per le famiglie, per le coppie o per gli amici, per condividere insieme il magico periodo dell’Avvento.

Dal 13 novembre, il parco Disney di Parigi accoglie tutta la magia del Natale per far sognare grandi e bambini. Un maestoso albero di Natale sfavillante, con più di mille luci e un’altezza di 24 metri, accoglie tutti i visitatori mentre Topolino, Minnie, Paperino e gli altri iconici personaggi si abbigliano a festa, come tradizione vuole.

Ma ci sarà anche qualcun altro a fare compagnia ai visitatori durante queste settimane. Si tratta di Babbo Natale, che girerà per le strade di Disneyland Paris fino al 25 dicembre. Se lo vedete, fermatelo. E sussurrategli nell’orecchio tutti i vostri desideri per questo Natale.

A intrattenere i visitatori in quello che è il mondo magico del Natale ci saranno anche le Principesse Disney e Trilli che compaiono anche nella magnifica sfilata pensata per celebrare il momento. Bella di giorno, incantata di notte: centinaia e migliaia di luci che illuminano questi carri, unite alle immagini proiettate sugli edifici del parco e sulle strade, sono destinate a catturare gli sguardi degli ospiti di Disneyland Paris, e a riscaldare il loro cuore.

Ovviamente tutto è pensato nei minimi dettagli. Le strade, le piazze, le attrazioni e i ristoranti sono stati addobbati a festa. All’interno del parco divertimenti di Parigi si snodano oltre 7 chilometri di ghirlande distribuite per le strade e sugli alberi. A queste si aggiungono più di 10000 palline che decorano i 78 alberi di Natale.

Un viaggio a Disneyland Paris in questo periodo dell’anno vuol dire vivere immergersi e perdersi nel mondo del Natale grazie a esperienze sensoriali che passano anche per il palato. I ristoranti del parco, infatti, hanno adeguato i menu secondo le tradizioni natalizie. C’è chi serve il tacchino ripieno, in perfetto stile Ringraziamento, e c’è chi offre una serie di prelibatezze super instagrammabili come la crostata di Natale di Minnie e gli alberi pan di zenzero.

I negozi, sapientemente addobbati, consentono di fare uno shopping inedito a tema natalizio. All’interno del parco è possibile acquistare decorazioni e addobbi, articoli di moda, e tantissime idee regali.

Insomma, il magico mondo di Natale non è solo una fiaba, ma esiste davvero. E si trova a Disneyland Paris.