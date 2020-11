Il lusso salverà i viaggi, cosa sta succedendo

editato in: da

Se il 2020 con la difficile situazione della pandemia globale ha segnato una battuta d’arresto in tutti gli ambiti compreso quello del travel, gli occhi dei viaggiatori e degli operatori del settore sono ora puntati al 2021 e al probabile scenario futuro.

Il desiderio di mettersi in viaggio, scoprire nuovi territori e vivere entusiasmanti avventure, infatti, non si cancella e il prossimo anno si fa precedere da una “prospettiva positiva” grazie a una domanda di viaggi in ripresa.

In particolare, secondo la testimonianza delle aziende del travel alla Wtm Virtual conference 2020, emerge una ripresa dell’interesse per i pacchetti vacanza e una forte domanda per soggiorni di lusso e crociere nel 2021.

La “vera rinascita” della richiesta di pacchetti end-to-end da parte dei turisti è confermata dalle parole di Richard Sofer, commercial and business development director di Tui Uk, che ha sottolineato la forte domanda di pacchetti vacanza a quattro e cinque stelle di lunga durata oltre alla, ovvia, necessità di garanzie a livello di sicurezza e salute da parte dei viaggiatori.

Ma non soltanto.

Miles Morgan, presidente dell’omonima azienda nel settore viaggi, si è detto molto più ottimista rispetto a marzo e ha evidenziato la domanda davvero elevata di crociere. Ciò dimostra quanto un’ampia fascia di turisti sia fedele all’esperienza della crociera e valorizza l’impegno delle compagnie a garantire elevati standard di qualità e sicurezza durante il complicato periodo che stiamo vivendo.

Ancora, Lisa Fitzell, managing director di Elegant Resorts, ha ribadito come le vacanze mare di lusso possano rappresentare un’interessante opportunità di vendita nel travel per il 2021, in particolare negli splendidi atolli e nei magnifici resort dei Caraibi. Il settore del lusso è, infatti, molto resiliente e fa intravedere spiragli di luce e speranza per una rinascita del viaggio.

Ottimismo e fiducia, quindi, quando si parla di viaggi e turismo in ottica 2021 con il settore del lusso a fare da traino e punto di ripartenza. Pacchetti all inclusive, crociere, esperienze uniche e massima garanzia di sicurezza, igiene e sicurezza per i viaggiatori e gli operatori: così il turismo non si ferma e guarda avanti verso un futuro migliore e ricco di opportunità.