La Luna bacia l’Etna: lo scatto è da applausi

Più che una fotografia, sembra una cartolina, bellissima in tutta la sua naturalezza: lo scatto fortunato della Luna che sembra baciare l’Etna, firmato Alberto Torrisi, ha già conquistato il nostro Paese.

Se è vero che la bellezza salverà il mondo questa fotografia romantica di uno dei luoghi più belli della nostra Italia non può che confermarlo. In una sera qualunque, Alberto Torrisi, studente di Geologia all’Università di Catania con la sua macchina fotografica ha immortalato uno degli scenari più suggestivi del mondo quasi per caso.

La fotografia ritrae la Luna in fase crescente, che si innalza verso il cielo durante l’eruzione del vulcano. E sembra quasi che questi due elementi della natura si avvicinino lentamente per abbandonarsi in un lungo bacio. Nonostante il giovane fotografo abbia infatti dato al suo scatto il nome di Moon of fire, sui social network ha vinto il romanticismo e la fotografia è stata ribattezzata come il bacio tra la Luna e l’Etna.

La bellezza della natura ha ovviamente conquistato tutti, e la fotografia in poche ore è diventata virale. Sicuramente Alberto Torrisi non si aspettava tutto questo dato che lo scatto fortunato è avvenuto quasi per caso. Una volta infatti puntata la sua Nikon sull’Etna in eruzione, Alberto si è trovato davanti allo spettacolo incredibile della Luna che è apparsa proprio al fianco della montagna.

L’orgoglio del fotografo e di tutti i siciliani per questa immagine che immortala l’Etna in eruzione è tangibile, del resto per chiunque sia nato e cresciuto in Sicilia il vulcano è simbolo dell’intero Paese e non solo, è il contatto diretto con le origini del mondo. Nella foto l’Etna è ripreso durante l’attività stromboliana, ovvero il fenomeno eruttivo che causa piccole colate di lava, e accanto a lei eccola che appare, in tutta la sua immensa bellezza, la Luna.

Del resto basta guardarci attorno per vedere quante cose meravigliose può offrirci la natura e la nostra terra: paesaggi incredibili, sospesi, infiniti, ai limiti del surreale. Cartoline di pura bellezza che ritraggono il mondo che ci circonda. E questo ce lo dimostra il suggestivo scatto di Alberto Torrisi, dove la natura selvaggia e infuocata della Sicilia ha incontrato il lato più romantico della Luna.