Lufthansa torna in Italia entro giugno: le rotte

Seppure a piccoli passi, il traffico aereo sta tornando a ravvivarsi proprio in tempo per la bella stagione. Sono molte le novità sul fronte turistico, soprattutto per quanto riguarda la mobilità sul network europeo. Lufthansa, ad esempio, ha in serbo qualche sorpresa per le prossime settimane.

Il gruppo tedesco Lufthansa è pronto infatti a ripartire dal nostro Paese con alcune nuove rotte, che si aggiungeranno a quelle già in essere. Le novità principali riguardano alcuni degli aeroporti italiani più importanti del Sud Italia: gli scali di Napoli Capodichino, Catania Fontanarossa e Olbia Costa Smeralda. A partire dai primi giorni di giugno, questi aeroporti vedranno un potenziamento dei collegamenti Lufthansa con Milano Malpensa e l’aggiunta di tre nuove rotte europee – Francoforte, Düsseldorf e Stoccarda.

Stando a quanto comunicato dalla società tedesca, l’obiettivo è quello di incrementare notevolmente l’offerta di voli per i viaggiatori in partenza da e verso l’Italia. Fino alla metà di giugno, le compagnie aeree del gruppo Lufthansa avranno in programma più di 70 frequenze settimanali verso l’Europa e 19 destinazioni a lungo raggio, ma i numeri sono destinati ad aumentare. Entro la fine del mese, infatti, l’azienda prevede di poter offrire circa 1.800 viaggi settimanali verso oltre 130 destinazioni in tutto il mondo.

Un obiettivo importante, quello di Lufthansa, che si concretizzerà inizialmente tra qualche settimana con le tre nuove rotte tedesche. Si tratta solamente di un primo passo verso la ripresa, che ci permette già di tornare a sognare nuove avventure. Francoforte, splendida perla multiculturale tedesca, è la prima delle mete che potremo ricominciare a scoprire: tra visite ai curiosi musei della città e sessioni di shopping tra le boutique del centro, non dimenticate di degustare qualche specialità locale.

Düsseldorf, incantevole cittadina che giace lungo il corso del fiume Reno, offre uno scenario delizioso e stupefacente. Il suo centro storico è un vero capolavoro, dove potrete trovare splendide architetture barocche e affascinanti opere d’arte. Ma anche tantissimi localini tutti da esplorare e lussuose boutique dedicate all’alta moda. La città è anche sede di numerosi eventi internazionali che ogni anno attirano milioni di curiosi e di appassionati, quindi spicca per la sua vivacità tra le altre destinazioni tedesche.

Stoccarda, infine, è un pregevole scrigno di arte e cultura, nonostante la sua fama sia dovuta prevalentemente all’industria e alla sua florida economia rivolta in particolar modo al settore automobilistico. Rimarrete infatti sbalorditi dal fascino suggestivo di luoghi senza tempo come il Castello Vecchio, antica residenza ducale e oggi sede di un importante museo, o il Castello Solitude, splendida perla barocca immersa in un parco rigoglioso.