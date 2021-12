Le luci di Natale si accendono e Firenze è più magica che mai

È ormai confermato, all’unanimità, che il periodo dell’Avvento porta con sé una magia unica che si espande in lungo in largo, per le case, le strade, i quartieri e tutte le città del mondo. È questo il momento perfetto per organizzare dei viaggi volti a scoprire e riscoprire quei luoghi che sono destinati a entrarci nel cuore.

Tra questi anche Firenze. La culla del Rinascimento, nonché città d’arte che porta nel mondo un orgoglio tutto italiano, è pronta ad accogliere cittadini e viaggiatori provenienti da tutto il mondo con luci scintillanti e decorazioni incantate. Con il Natale alle porta, la magia si accende in città. Ecco tutte le cose imperdibili da fare e da vedere.

Dall’accensione del maestoso e sfavillante albero che domina piazza Duomo, passando per i mercatini e le passeggiate sotto le luminarie. A dicembre, Firenze, si trasforma in una cartolina di Natale da ammirare e da vivere in tutto il suo splendore, accompagnata da spettacoli ed eventi destinati a grandi e bambini.

La data di inizio è fissata all’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, durante il quale le luminarie delle vie principali, del centro storico e dei quartieri si accenderanno creando uno spettacolo magico. Un vero e proprio festival delle luci che coinvolgerà i luoghi più popolari del capoluogo fiorentino e che culmina con le suggestive proiezioni su Ponte Vecchio che scavalca l’Arno.

In quella occasione verrà acceso anche l’albero di Piazza Duomo, il centro nevralgico del nostro itinerario all’insegna di Natale. Questo prosegue, poi, in piazza Santa Croce dove torna l’iconico mercatino tedesco. Passeggiare tra le bancarelle per fare shopping, e acquistare oggetti artigianali e prelibatezze gastronomiche internazionali tenendo tra le mani un caldo e delizioso vin brulè è un vero e proprio rito al quale non si può rinunciare.

Ma quest’anno, la città di Firenze, ha deciso che la magia doveva risplendere anche nel cielo. Così, per la prima volta, verrà posizionata nel giardino della Fortezza una splendida ruota panoramica per ammirare il capoluogo toscano dall’alto, in tutta la sua meraviglia.

Al fianco della ruota torna anche la pista di pattinaggio più lunga d’Europa con 320 metri di ghiaccio sui quali dilettarsi e divertirsi a ogni età. La “fatica” poi, sarà ripagata con la visione di una pioggia luminosa che invaderà, letteralmente, la spettacolare via Tornabuoni, già protagonista dei feed Instagram di influencer e persone di tutto il mondo.

La via dello shopping di Firenze, infatti, sarà addobbata con luci, decorazioni e alberi, rendono magica anche una semplice passeggiata.