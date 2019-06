Londra presenta The Tide, il primo parco sospeso inglese

editato in: da

Sarà inaugurato il prossimo luglio The Tide, il primo parco sospeso della città di Londra. E i cittadini (ma anche i turisti) ne sono già entusiasti.

Se New York ha deciso di prolungare la sua famosa e frequentatissima High Line con The Spur, Londra risponde ora fornendo la versione inglese del parco sopraelevato. Un parco che prenderà il nome di The Tide e che si svelerà agli occhi dei londinesi il prossimo luglio, celebrato da colorati festival, da attività per le famiglie, da food truck e da un’installazione di Damien Hirst.

Del resto, i parchi sopraelevati sono un po’ una costante delle metropoli moderne: li si trova a New York, a Chicago, a Tokyo, a Città del Messico, a Parigi. Ora anche Londra avrà il suo: The Tide sarà inaugurato il prossimo 5 luglio, col primo tratto che sarà tutto un susseguirsi di ponticelli in legno e di piante autoctone (pini, betulle, fiori di campo): ma sarà solo la parte iniziale, questa, di un percorso circolare lungo cinque chilometri.

Nel cuore della Greenwich Peninsula (distretto del sud-est di Londra, all’interno del Royal Borough of Greenwich), The Tide è il primo parco di questo tipo in città. A firmarlo è lo studio d’architettura Diller Scofidio + Renfro, lo stesso che ha lavorato all’High Line di New York e che ha per l’occasione progettato anche un tavolo da pic-nic lungo 27 metri, e giardini siti su terrazzi, interrati o in mezzo a piccoli bacini d’acqua.

Ma non solo: The Tide sarà anche un luogo d’arte, dal momento che ospiterà sculture di Damien Hirst, Anthony Gormley e Allen Jones.

Il primo tratto del parco sarà inaugurato durante il Turning Tides Festival (in programma dal 5 al 7 luglio e dal 12 al 14), con esibizioni live di Laura Mvula e della vincitrice di un Grammy Oumou Sangare, uno show della drag queen Sink the Pink e con un’esclusiva installazione firmata Yoko Ono. «The Tide regalerà a Londra un’esperienza all’aperto senza rivali. Terrà insieme le persone, e sarà per loro un luogo d’evasione tra arte e natura. Ma, soprattutto, sarà il parco di tutti» ha dichiarato Kerri Sibson, director of Greenwich Peninsula, direttrice della Greenwich Peninsula.