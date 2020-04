Tutti fermi per il Virus: a Londra hanno finalmente ridipinto le strisce pedonali dei Beatles

editato in: da

Quando parliamo di Londra inevitabilmente pensiamo anche ai Beatles, l’iconica band inglese che ha scritto la storia della musica pop. E chi ha mai dimenticato la celebre fotografia che li ritrae per le strade della città cosmopolita ?

Non una strada qualunque intendiamoci, ma l’iconica Abbey Road, diventata con il tempo una vera e propria meta di pellegrinaggio per tutti gli amanti della musica e non solo. Da anni, infatti, una delle prime cose che fanno i turisti quando arrivano a Londra è raggiungere la famosa strada per immortalarsi, attraverso una fotografia, sulle celebri strisce pedonali alla stregua della band che le ha rese famose.

Abbey Road è stata e sempre sarà una vera e propria calamita per i turisti e per le persone del luogo. La città lo sa bene, ecco che per rendere omaggio a tutto quello che questo luogo rappresenta, nel 2010 le strisce pedonali sono state classificate come luogo protetto dall’English Heritage.

In molti la chiamano la strada dei Beatles, così quel pezzo di asfalto è diventato simbolo iconico di Londra e del mondo intero dopo che il fotografo della band li immortalò durante l’attraversamento pedonale. Fotografia utilizzata per la copertina del loro album.

Era una mattina d’agosto del 1969 e un servizio fotografico di 10 minuti sanciva un’eredità immensa, quella del legame indissolubile tra i Beatle e Londra. Da allora Abbey Road è diventata storia.

Il fatto che però migliaia di persone ogni giorno da anni attraversino quel pezzo di strada è stato inevitabilmente motivo di usura. Ecco perché proprio ora, a seguito della quarantena dichiarata anche nella cosmopolita Londra, la città ha approfittato per dare alla famosa traversata un aspetto tutto nuovo.

Nulla cambierà ovviamente, i lavori infatti prevedono solo una nuova mano di vernice al passaggio pedonale così che, quando si potrà tornare in strada, cittadini e turisti potranno trovarsi davanti alle strisce attraversate dai Beatles più bianche che mai.

Questa rara e inaspettata mancanza di folla e di traffico cittadino ha fatto sì che si potesse dare il via a questi lavori di conservazione della strada senza intralciare le attività quotidiane che appunto per il momento sono sospese. E così, quando le persone torneranno ad Abbey Road potranno vederla più bella del solito.