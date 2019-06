Buckingham Palace apre le sue stanze segrete

editato in: da

Viaggio nelle stanze di Buckingham Palace, tra curiosità moderne e tutti i principali lavori voluti dalla Regina Vittoria, che ha letteralmente trasformato la residenza nell’amato palazzo che è oggi.

La casa della Regina apre le porte al pubblico. Dal 20 luglio al 29 settembre infatti Buckingham Palace sarà visitabile, con gli ospiti che potranno lasciarsi ammaliare dal fascino di ben 19 camere, tra le quali rientra anche la White Drawing Room. Quest’ultima è particolarmente casa agli amanti della famiglia reale, considerando come venga utilizzata sia per la trasmissione annuale della Regina Elisabetta, nel periodo natalizio, sia per le foto ufficiali. Ci si ritroverà in luoghi che hanno visto la storia compiersi, in spazi nei quali ospiti di pregio hanno incontrato i reali in gran riservatezza.

Chi pensa a Buckingham Palace, così come a qualsiasi altro storico palazzo reale, lascia andare la fantasia, così da immaginare una miriade di passaggi segreti, grazie ai quali muoversi indisturbati e non visti dai più. Nulla di più vero, come dimostrato proprio dalla White Drawing Room, che presenta una porta degna di un film di James Bond, in apparenza in tutto e per tutto simile a un normalissimo specchio.

Stanze con lo stesso nome sono inoltre presenti anche presso la residenza di Sandringham e il Castello di Windsor. In quest’ultimo caso ha fatto da sfondo per le foto del matrimonio della Principessa Eugenie e Jack Brooksbank, mentre nel primo si riunisce la famiglia reale per uno snack alla vigilia di Natale.

La visita offrirà un vero e proprio salto nel passato, analizzando i tantissimi cambiamenti apportati a Buckingham Palace dalla Regina Vittoria. Fu lei infatti a renderla l’amata residenza che è oggi, operando degli ampi lavori di ristrutturazione, come ad esempio l’aggiunta dell’ala est sul fronte. L’amatissimo balcone, dove la famiglia reale si riunisce per celebrazioni di vario genere, salutando la folla, rientra a sua volta tra le sue introduzioni.

Sarà dunque possibile scoprire la storia degli appartamenti reali, ammirandone l’evoluzione, come nel caso della sala da ballo nuova, fatta realizzare dalla Regina Vittoria, che riteneva le altre decisamente troppo piccole per i suoi piani per balli e concerti. Un tour imperdibile per qualsiasi appassionato. Un motivo in più per recarsi nella splendida Londra quest’estate.