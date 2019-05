A Londra, il nuovo boutique hotel ispirato ad Oscar Wilde

editato in: da

L’Oscar è un nuovo boutique hotel che rende omaggio al drammaturgo Oscar Wilde. È un edificio del 1903 che si trova ad Holborn, una zona di Londra rianimata negli ultimi anni.

Dopo una ristrutturazione di circa cinque anni sotto l’occhio attento di English Heritage, un ente di beneficenza che gestisce monumenti ed edifici storici, finalmente L’Oscar ha aperto. La struttura incarna lo spirito teatrale dell’artista morto nel 1900, e rappresenta una sorta di simbolo della vicinanza dello stesso ai teatri di Londra.

L’edificio era una chiesa battista e la trasformazione in albergo è stata ispirata dalle parole di Oscar Wilde: “Ogni santo ha un passato, ogni peccatore ha un futuro”. Abbandonato da una congregazione, il potenziale del sito è stato riconosciuto dall’albergatore Duncan Shakeshaft e dal designer Jacques Garcia, noto per gli interni in stile parigino.

All’interno saltano subito all’occhio i dettagli artistici e artigianali dell’edificio: il soffitto decorato in stucco, i camini in pietra, le boiserie in legno, i riferimenti biblici mantenuti da Garcia. La scala in legno massello originale è ora illuminata da un lampadario barcollante sospeso attraverso la tromba delle scale lunga sette piani. Velluto viola, oro antico, creature alate, luci colibrì in vetro e rubinetti a farfalla in cristallo si susseguono – splendidamente – all’interno delle stanze.

Sono 39 le camere, ognuna con un layout diverso ma tutte che aderiscono ad uno dei tre schemi di colori: rosso, giallo o blu. Un terzo delle camere sono suite. L’Oscar ha alti soffitti e un vasto camino; e il duplex – che come suggerisce il nome è disposto su due piani – ha un balcone e una vista panoramica culla Londra. “Non sopporto le persone che non prendono il cibo sul serio” disse Oscar Wilde, e così lo chef executive Tony Fleming ha preso alla lettera le sue parole.

Dopo aver diretto i ristoranti di diversi hotel di Londra, conquistando una stella Michelin per l’Angler, Fleming si occupa ora del Café L’Oscar, che offre pasti tutto il giorno in una brasserie europea affacciata sulla strada. All’interno c’è anche il The Baptist Grill, che fornisce un’esperienza “spirituale”: si trova infatti in uno spazio a cupola a due piani, a forma ottagonale, in cui si ergeva l’organo della cappella.

Il piano terra è stato trasformato in un bar completo di DJ set che serve cocktail da una lista che ha etichettato sfacciatamente l’Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Su una scala di marmo c’è la sala da pranzo, sotto la cupola e con vista sul bar. Le tariffe delle camere partono da 450 sterline (circa 530 euro), tasse incluse.