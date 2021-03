Fiori, farfalle e installazioni luminose: Liverpool diventa una galleria d’arte all’aperto

editato in: da

La bellezza salverà il mondo, ma tocca all’arte assolvere il ruolo di dare speranza all’umanità intera. E a guardare il lungomare di Liverpool possiamo affermare con certezza che questa ha portato a termine il suo ruolo egregiamente. In occasione della manifestazione River of Light Trail, edizione 2021, la città del Regno Unito ha iniziato a splendere come non succedeva da tempo.

In anticipo sulla consueta tabella di marcia, infatti, un percorso luminoso ha cambiato il volto del lungomare cittadino grazie all’installazione di opere d’arte che hanno creato un nuovo e inedito circuito a piedi di circa 2km. Fiori e farfalle sono assolute protagoniste delle installazioni, accompagnate da panchine luminose e panni stesi ai fili, per celebrare la natura e la vita, e per ricordare a tutti che la normalità risiede anche nelle piccole cose.

E quando il sole tramonta ecco che a Liverpool si accende la magia. Il percorso artistico, infatti, si attiva dalle 18 alle 22:30 tutti i giorni, dal 23 marzo fino al 5 aprile. Sono 11, in totale, le installazioni audio e video realizzate da artisti locali, nazionali e internazionali.

Gli organizzatori del River of Light Trail hanno pensato a tutto, garantendo ai cittadini un percorso a prova di sicurezza. Le opere, infatti, sono state distanziate debitamente tra di loro lungo tutto il percorso così da evitare la creazione di assembramenti da parte dei visitatori attorno a esse.

L’obiettivo della manifestazione è presto detto, quello di portare gioia e luce ai cittadini e al mondo intero, attraverso la diffusione degli scatti più belli, durante quello che è stato uno degli anni più bui della nostra storia. Così questa grande galleria d’arte all’aperto ci restituirà un po’ quella sensazione di normalità che tutti abbiamo un perso.

Tra tutte le installazioni che si snodano lungo il percorso, una colpisce più di tutte. Il suo nome è All in the Balance e vede protagoniste delle farfalle cinetiche che celebrano la primavera e la natura. Ma non si tratta solo di un omaggio, quanto più di una sorta di lente d’ingrandimento sulla complessità degli ecosistemi e sulla loro fragilità con un invito a un’azione consapevole per preservare la Terra.

Tutte le opere d’arte sono state accese in anticipo, esattamente il 22 marzo. Non una data a caso, s’intende, ma quella che coincide con l’anniversario dall’entrata in vigore del primo blocco della pandemia del Paese.