Little Island: aperto il futuristico parco galleggiante di New York

Little Island, il nuovo parco galleggiante di New York e oasi di verde nel cuore della metropoli, è realtà dal 21 maggio 2021, inaugurata presso il molo Pier 55, nella zona dell’Hudson River Park, quartiere Chelsea.

132 pilastri di cemento armato sorreggono l’isoletta sospesa sull’acqua e impreziosita da prati, aiuole, piste ciclabili, percorsi pedonali, collinette e aree picnic, comodamente raggiungibile dalla terraferma grazie a due passerelle.

Il progetto, curato dall’Heatherwick Studio, ha richiesto un investimento di 250 milioni di dollari e quasi 10 anni per vedere la luce con dibattiti tra favorevoli e contrari ma ora è un nuovo spazio di verde e quiete dove i newyorkesi e i turisti possono trascorrere momenti di relax lontani dalla tipica frenesia della vita quotidiana.

Polmone verde dove camminare, correre, andare in bici, pattinare, sdraiarsi al sole e ammirare la fioritura delle 100 specie di piante e alberi qui presenti, Little Island è anche meta di ritrovo per godersi (gratuitamente o a prezzi contenuti) spettacoli, concerti, balli, eventi per i più piccoli nella cornice del grande anfiteatro all’aperto da circa 700 posti.

Già l’estate 2021 prevede un ricco calendario di appuntamenti all’insegna dello svago e del divertimento e il magnate Barry Diller ha assicurato che il 51% dei biglietti per le esibizioni sarà gratis oppure con un costo inferiore ai 30 dollari in modo da fare dell’isola anche un punto di riferimento per le attività economiche o gratuite di New York. Inoltre, la sua fondazione si farà carico delle spese di gestione di Little Island per i prossimi 20 anni.

Relax e attività immersi nella natura a pochi passi dai grattacieli, cultura, intrattenimento ma non soltanto. L’isola galleggiante regala viste spettacolari e un panorama unico sul fiume Hudson e i quartieri limitrofi con Manhattan a est e, sulla sponda opposta, le città dello stato del New Jersey: insomma, un luogo davvero privilegiato da cui godersi l’inconfondibile skyline di New York City.

Accedere al parco è gratuito ed è consentito tutti i giorni dalle 6 del mattino fino all’una di notte. Gli ingressi sono in corrispondenza della West 13th e West 14th Streets e le stazioni della metropolitana più comode sono quelle dei treni 1, 2, 3, sulla 14th Street e 7th Avenue, dei treni A, C, E, L sulla 14th Street e 8th Avenue e treni F e M in 14th Street e 6th Avenue.