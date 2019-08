Liquidi in volo: nel Regno Unito una nuova tecnologia per consentirli

editato in: da

Entro il 2022 in tutti gli aeroporti del Regno Unito saranno in funzione i nuovi scanner 3D in grado di riconoscere anche i liquidi, rimuovendo così l’attuale divieto di portare a bordo bottiglie d’acqua o altre bevande.

Via libera anche alle tecnologie che passeranno sotto il controllo: non ci sarà più bisogno di fare a meno del proprio laptop né di tirarlo fuori dalla borsa.

Attualmente nel bagaglio a mano le regole internazionali, impongono contenitori che non superino i 100 ml, necessariamente trasportati all’interno di sacchetti di plastica trasparente risigillabili da 20 x 20 cm e rigorosamente mostrati al personale di sicurezza durante l’imbarco.‎

Nel 2016 era stato imposto il limite, dopo che la polizia britannica disse di aver sventato un complotto per far esplodere fino a 10 aerei, usando esplosivi nascosti nelle bottiglie di bevande: all’inizio la restrizione è stata totale per poi dopo tre mesi, sostituirla con quella attuale.

La tecnologia CT è già attiva in alcuni aeroporti in Europa e negli Stati Uniti, tra cui l’aeroporto Schiphol di Amsterdam e JFK a New York, ma è già in prova anche a Heathrow che ha investito molto in queste apparecchiature tomografiche computerizzate: funzionano in modo molto simile agli scanner utilizzati negli ospedali.

Riescono a vedere perfettamente cosa c’è all’interno di una borsa ruotando e vivisezionando le immagini, in modo da controllare chiaramente il contenuto nei minimi particolari: sarà possibile addirittura guardare un laptop e vedere se al suo interno sono presenti dispositivi pericolosi consentendo di avere un livello di sicurezza molto più elevato.

“Rendendo i viaggi attraverso i nostri aeroporti più semplici che mai, le nuove attrezzature aiuteranno a rafforzare il ruolo vitale svolto dai nostri aeroporti nell’assicurare la posizione del Regno Unito come hub globale per commercio, turismo investimenti”, ha commentato Boris Johnson, Primo Ministro del Regno Unito.

Si stima che l’introduzione di questi scanner renderà la sicurezza più veloce da 50 a 60 volte: con la particolarità che i dispositivi e i liquidi non debbano più essere presentati separatamente, la tecnologia migliorerà la sicurezza a bordo, rilevando accuratamente gli oggetti sospetti e permetterà al singolo viaggiatore di avere molti meno limiti a riguardo.