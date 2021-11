Leonforte, il borgo siciliano con le case a 1 euro

In provincia di Enna sorge un borgo ricco di acqua e di fontane: Leonforte. Un paesino che da un punta di vista culturale ha molto da offrire, ma che regala anche uno stile di vita tranquillo e perfetto per chi vuole abbandonare la città. Infatti, anche questo comune è entrato a far parte del progetto “Case a 1 euro”.

L’obiettivo del progetto “Case a 1 euro”

L’iniziativa del comune ennese (e non solo) ha come obiettivo principale quello di valorizzare il centro storico del borgo scongiurando l’abbandono delle abitazioni più vecchie, riqualificarle completamente e contrastare, di conseguenza, lo spopolamento.

Un progetto che consente di acquisire la proprietà di un’abitazione storica al prezzo simbolico di un euro, con l’obbligo contrattuale di riqualificarla e renderla nuovamente abitabile e fruibile. Del resto funziona così: si ottiene una casa quasi gratis, ma la si salva dall’abbandono.

Dove trovare le case a 1 euro a Leonforte

Fino a questo momento sono state veramente tantissime le richieste per poter acquistare una casa a 1 euro in questo borgo siciliano. Un progetto che aiuta i piccoli centri, ricchi di storia e di bellezze naturali ad attirare sul territorio investimenti e nuovi abitanti, per evitarne la desertificazione.

Tuttavia, case a disposizione rimangono ancora, e per maggiori informazioni su come acquistare un immobile al prezzo simbolico di 1 euro vi invitiamo a visionare il sito del comune siciliano.

Perché vale la pena comprare una casa a Leonforte

Non solo per il prezzo simbolico e per la volontà di salvaguardare il patrimonio italiano, ma anche per l’autentica bellezza di questo borgo. Del resto, nel territorio di Leonforte si trova il Monte Altesina sulla cui cima svettano i resti di un importante villaggio preistorico, e di recente vi è stata istituita la Riserva Naturale del Monte Altesina.

Ma non solo. Diversi sono i monumenti a Leonforte che conquistano il cuore dei suoi abitanti e visitatori. Basti pensare alle numerose architetture religiose di cui chiese e conventi e architetture civili come il Palazzo Branciforti, la Villa Comunale, le scuderie, il giardino e fontana delle ninfe e il Palazzo Gussio.

E nascosto tra le rocce c’è il Castello di Tavi, la più antica testimonianza della presenza umana in questi territori e di cui oggi è ancora possibile notare le muraglie, vani sotterranei nella roccia, un frantoio e due vasche.

Senza dimenticare la vera padrona della zona in cui si trova il borgo: la natura, in particolare con i Monti Erei che presentano suggestivi paesaggi che vanno dalla roccia agli ambienti boschivi con querce, sugheri e lecci.

Insomma, forse vale veramente la pena acquistare una casa a 1 euro a Leonforte.