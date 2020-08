Leolandia, ripartono gli spettacoli dal vivo con molte novità

editato in: da

Quando si parla di parchi a tema e parchi acquatici dedicati ai più piccoli Leolandia è di certo uno dei primi luoghi italiani legati al divertimento che ci vengono in mente.

Il regno della magia di Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, è infatti uno dei posti più divertenti ed amati dalle famiglie con bambini fino a 10 anni. Tante le attrazioni e gli spettacoli capaci di coinvolgere e far vivere piacevoli esperienze, con tanto di aree tematiche che ricreano ambienti straordinari, come le Terre di Leonardo, la Riva dei Pirati e Cowboy Town.

Dopo l’attesissima riapertura del 20 giugno, Leolandia è pronto a riaccendere i motori anche sul fronte spettacoli, proponendo gli appuntamenti più attesi dai piccoli ospiti del parco che, finalmente, potranno divertirsi, cantare e cimentarsi in appassionanti coreografie di baby dance insieme ai loro beniamini del mondo dei cartoni animati.

La stagione estiva vede già un fitto calendario di eventi dal vivo, dove si scoprono ben 3 nuovi show, 2 evergreen e 2 live con i personaggi dei cartoni animati. Gli spettacoli si svolgeranno sempre all’aperto, nei palchi allestiti nelle diverse aree a tema: Riva dei Pirati, Cowboy Town, Minitalia e la Foresta di Masha e Orso.

Tra le novità: l’ingresso dello spettacolo di “Leo e la Pietra Parlante”, in cui il beniamino del parco giochi, con le sue amiche esploratrici, sarà alle prese con una misteriosa pietra magica; una baby dance in chiave western e un musical per cantare tutti insieme le canzoni più belle e coinvolgenti che hanno reso noto il parco giochi.

Tra i ritorni più attesi, invece, “La Leggenda di Cowboy Town” e “Il Regno di Kamau” spettacoli di acrobazia e musica di grande impatto visivo ed emotivo, realizzati per insegnare ai bambini i valori dell’amicizia e della condivisione.

Riconfermati, poi, gli appuntamenti con “Bing e Flop” che saranno protagonisti di un mini-live show in esclusiva per Leolandia (tutti i giorni sul palco dei Pirati) e “Il Circo della Foresta”, nuovo esilarante spettacolo con gli amatissimi personaggi di Masha e Orso.

E nell’attesa, tra uno spettacolo e l’altro, è consigliata una visita a PJ Masks City, la nuova area a tema del parco interamente dedicata ai Superpigiamini, un cartone animato amatissimo e campione di ascolti in tv, sia in Italia che all’estero. Prodotti internamente da Leolandia, tutti gli spettacoli dal vivo sono pensati per entusiasmare i piccoli, ma anche gli adulti, grazie ad un cast di cantanti, ballerini e acrobati di primo livello, a cui si accompagna la cura maniacale per i dettagli, le scenografie ed i costumi.

Ovviamente tutti gli eventi sono stati organizzati per conciliare l’offerta di divertimento e spensieratezza nel rispetto dei nuovi protocolli di sicurezza. Tant’è che Leolandia per l’estate ha coniato l’originale “Un’Esperienza Sicuramente Divertente” che sottolinea come la fruizione di spettacoli, attrazioni e servizi sia basata su poche e semplici regole da rispettare per vivere un’estate serena. Basterà mantenere le distanze e seguire le orme disegnate per terra per permettere ad ogni nucleo famigliare di trovare subito la propria posizione in platea, rispettando le distanze di sicurezza.

Giornate da vivere in spensieratezza ed allegria, dunque. E per conservare un ricordo indelebile della visita ogni giorno, prima della chiusura del parco, ci sarà un gran finale di giornata ricco di sorprese entusiasmanti con tutti i personaggi dei parco.