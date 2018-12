Le navi da crociera diventano eco-compatibili

editato in: da

Navi da crociera amiche dell’ambiente? Non è un’utopia. Anzi, il settore crocieristico è sempre più attento all’aspetto dell’eco-compatibilità. E ci sono compagnie che, in tecnologie green, stanno investendo ingenti somme.

Ne è un esempio la Mystic Cruises, che ha annunciato la nascita di due navi da crociera oceaniche frutto della collaborazione tra la Rolls-Royce e la WestSea Yard, parte del Gruppo Martifer. L’obiettivo della compagnia – di proprietà dell’imprenditore portoghese Mario Ferreira – è infatti proprio quello di inaugurare una nuova era delle crociere, regalando alle spedizioni un’anima green.

Così, nel 2017 ha ordinata la sua prima nave eco-compatibile. E, ora ne ha messe in cantiere altre nove da 200 passeggeri l’una. A firmare la loro tecnologia sarà la Rolls-Royce Commercial Marine. Il debutto avverrà nel 2019, con il varo della World Explorer e con la sua navigazione in Alaska e nel Baltico. «Andremo in crociera in alcune tra le più pure e belle regioni del mondo. Al fine di ridurre il nostro impatto, abbiamo lavorato con Rolls-Royce per integrare un sistema di propulsione ibrida ultra-sofisticato, che riduce drasticamente il consumo di carburante e le emissioni di CO2, nonché un sistema di posizionamento dinamico che ci consente di evitare l’uso di ancore, proteggendo così l’ambiente marittimo» ha dichiarato Mario Ferreira.

Così, Rolls-Royce firmerà due motori principali e un generatore doppio ausiliario per ciascuna nave, collegati ad un sistema elettrico a bassa tenzione che consentirà loro di funzionare a velocità variabili, massimizzando l’efficienza per la potenza richiesta. Le emissioni verranno ridotte, e le navi otterranno ottime prestazioni a fronte dei consumi migliori.

La World Explorer ospiterà a bordo un teatro, una sala lettura, diversi punti d’osservazione, un ristorante, una biblioteca, un piccolo casinò, una palestra, una piscina all’aperto e una pista da jogging. Le suite saranno spaziose, e panoramiche: non avranno balconi, ma vetrate affacciate sull’oceano. Partiranno per spedizioni in Antartide a partire dal 2019 e poi negli inverni futuri, mentre nel resto dell’anno saranno di base in Germania dove opereranno per la Nicko Cruises, un’altra compagnia parte della Mystic Invest.