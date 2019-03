editato in: da

Un sondaggio ha rivelato quali sono le compagnie aeree con le cabine più pulite. Un’analisi che ha coinvolto milioni di passeggeri ed è stata eseguita tra agosto 2017 e maggio 2018.

Ciò che sorprende a primo impatto è che nessuna compagnia degli Stati Uniti e del Regno Unito è presente nella top 30. A vincere il premio è stato il Giappone, tenendo fede alla sua enorme reputazione e considerazione per la pulizia. Si tratta dell’ANA All Nippon Airways che ha sbaragliato la concorrenza e ha conquistato il premio Airline 2018 nell’edizione di quest’anno degli Skytrax World Airline Awards.

I passeggeri hanno valutato gli standard e la qualità della pulizia a bordo degli aeromobili e sono stati sollecitati su determinati aspetti. Tra le voci da analizzare c’erano i tavoli, tappeti, i pannelli delle cabine e lo stato dei bagni. Il sondaggio ha coinvolto 24,45 milioni di clienti e i risultati hanno rivelato la supremazia delle compagnie asiatiche. Ben sette delle prime dieci compagnie aeree fanno parte del continente più vasto del mondo. Due delle prime 30 compagnie aeree sono australiane, mentre nessuna compagnia aerea statunitense o britannica ha raggiunto le prime 30 posizioni.

A salire sul podio accanto all’ANA All Nippon Airways, c’è l’Eva Air di Taiwan e la sudcoreana Asiana Airlines. In classifica ci sono anche Singapore Airline, ad un passo dal terzo posto, Japan Airlines, Cathay Pacific Airways e Qatar Airways. All’ottavo posto si è piazzata la Swiss International Airlines, mentre chiudono la top 10 Hainan Airlines e Lufthansa. Tra le compagnie presenti spiccano anche Korean Air, Cathy Dragon, Austrian Airlines, China Airlines, Thai Airways, Garuda Indonesia, China Southern Airlines, Bangkok Airways, Emirates e Air New Zealand.

Oltre a premiare la compagnia aerea con la maggiore pulizia, sono stati assegnati anche altri premi a seconda dei vari continenti e delle regioni. Per l’Africa ha vinto la South African Airways, per l’Australia invece ha trionfato l’Air New Zealand. La compagnia aerea Hainan è la primatista in Cina, mentre Swiss International Air Lines ha vinto per l’Europa. Nel Nord America ha attirato le attenzioni Air Canada, vincitrice con distacco rispetto alla concorrenza. Azul Airlines ha conquistato il primato in Sud America, mentre la Qatar Airways è la migliore in Medio Oriente.