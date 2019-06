Se ti prenderai cura di queste tartarughe, avrai un lavoro alle Maldive

editato in: da

Alle Maldive, sono alla ricerca di una persona che si occupi delle tartarughe che vivono sul posto.

Siamo al Marine Turtle Rescue Center, è qui che parte la ricerca di uno stagista in grado di occuparsi delle tartarughe locali, affiancando veterinari esperti. La richiesta è quella di raccontare l’intera esperienza, che si terrà per due settimane ad Agosto, attraverso il canale social di Instagram.

Il candidato scelto, non percepirà uno stipendio per il suo lavoro, ma tutte le spese saranno a carico del centro: voli, transfer, vitto e alloggio. Inoltre, durante il percorso di formazione, lo stagista alloggerà presso il resort di lusso Coco Palm Dhuni Kolhu con un trattamento all inclusive.

La persona che volerà alle Maldive, avrà a disposizione anche una serie di esperienze da vivere sul posto, tra queste: una crociera al tramonto, immersioni, bagno con i delfini, snorkeling e visita guidata nello splendido Atollo di Baa.

Oltre all’aspetto puramente vacanziero di questa opportunità, c’è quello emozionale ed esperienziale che metterà il candidato in diretto contatto con le tartarughe e con la fauna marina del posto. La bellezza del mare delle Maldive è dovuta infatti, oltre che ai colori e la trasparenza dell’acqua, allo spettacolare mondo che troviamo al suo interno: pesci multicolore, squaletti di barriera, tartarughe che si muovono dolcemente e mante che sembrano danzare.

Un’esperienza unica e impagabile che dovrebbe essere vissuta da tutti gli amanti del mare.

La persona che partirà alla volta del Marine Turtle Rescue Center, entrerà in diretto contatto con queste splendide creature marine. Tra le mansioni previste ci sono quelle relative all’alimentazione delle tartarughe, pulizia delle vasche ma non solo, lo stagista potrà assistere a interventi chirurgici e partecipare a missioni di soccorso degli animali in difficoltà.

Lavoreranno al progetto i migliori specialisti del settore, tra questi la Dottoressa veterinaria e biologa Claire Petros.

Quello che dovrà fare il candidato scelto è raccontare la sua avventura con gli animali marini attraverso i canali social, fornire informazioni sul progetto agli ospiti ed essere presente ad eventi e serate legati all’iniziativa.

Per partecipare alla selezione, occorre iscriversi al sito web Coco Collection, entro il 31 Giugno. I candidati dovranno inviare un video o una lettera di presentazione che indichi le motivazioni che lo spingono a voler vivere questa esperienza.