La stanza del Cahercastle in Irlanda è la più prenotata su Airbnb

Airbnb ha rivelato qual è la stanza più prenotata dell’intero database di alloggi che mette a disposizione. Ha accolto circa 3034 ospiti da quando è diventata disponibile sulla piattaforma dedicata agli affitti a breve termine.

La stanza privata è un castello del XV secolo che si trova in Irlanda. Il castello medievale di Galway è stato ristrutturato per accogliere nuovi ospiti, ma non ha perso nulla del suo fascino nobile e storico. Si chiama Cahercastle e si trova a 25 minuti di auto da Galway City. Peter Hayes e la sua compagna Eva vivono nel castello ai loro figli e sono sempre a disposizione per far sì che gli ospiti si sentano a casa. La coppia ha lavorato molto per trasformare il castello in uno spazio accogliente, dando ad ogni visitatore la possibilità di “vivere come un re” mentre era lì.

Sono così bravi a far sentire le persone a loro agio che ora sono elencate come “superhost”, un titolo riservato a coloro che vanno oltre e forniscono un soggiorno straordinario agli ospiti. Un “tesoro nazionale perfettamente conservato” e “un magnifico restauro” sono solo alcune delle citazioni tra le brillanti recensioni del castello, mentre Peter è stato descritto come un “grande personaggio con tante storie favolose da raccontare”.

Airbnb ha rivelato anche che la casa più prenotata sul suo sito è il Mushroom Dome di Aptos, in California. Kitty e Michael, i proprietari, hanno raccolto quasi 1300 recensioni da ospiti di tutto il mondo. La lista d’attesa per il compatto ‘loft cupola geodetica’ è di diversi mesi, ma i visitatori abbastanza fortunati da garantire un soggiorno vengono premiati con il totale isolamento tra alberi di sequoie giganti con solo il richiamo dei colibrì per disturbare il silenzio.

Negli ultimi undici anni, mezzo miliardo di ospiti hanno soggiornato in un Airbnb da qualche parte nel mondo. La rapida crescita della compagnia di San Francisco ha trasformato il modo in cui milioni di persone viaggiano, offrendo loro affitti a breve termine in 191 paesi e 81000 città in tutto il mondo. L’Europa rimane il continente più popolare, rappresentando il 45% degli arrivi di tutti i tempi, più del Nord America e dell’Asia messi insieme. Una delle camere private più recensite in Europa è una camera da letto a Bruges, in Belgio , mentre la più singolare, secondo la compagnia, è un igloo di neve in Lapponia, in Finlandia.