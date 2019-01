La MSC Bellissima sarà la prima nave da crociera smart al mondo

editato in: da

Sarà varata il 2 marzo a Southampton, in Inghilterra, la nuova nave da crociera MSC Bellissima.

Non la solita nave, grande, lussuosa e super confortevole. Questo è scontato. La Bellissima sarà la prima smartship al mondo, una nave intelligente e dotata di tecnologie innovative. A partire da Zoe, un’assistente virtuale e personale per ciascun passeggero della nave.

Gemella della MSC Meraviglia, potrà ospitare a bordo 5.714 passeggeri e 1.536 membri dell’equipaggio. Una città viaggiante. Avrà cabine – anche family – e suite nell’esclusivo Yacht Club e anche mini studio per chi viaggia da solo.

A bordo avrà anche un aquapark a tema Grand Canyon con attrazioni e attività adatte a ogni età, pista da bowling e un campo sportivo. Tante anche le aree per bambini, dal baby club per i più piccoli al Juniors club fino al Teens club per i teenager. E poi, 12 ristoranti internazionali e 20 bar affacciati su una galleria lunga 96 metri.

Sarà una nave gigantesca (315 metri di lunghezza), con una stazza lorda pari a 167 600 tonnellate.

Il taglio della prima lamiera è avvenuto il 2016 nello stabilimento di Saint-Nazaire, in Francia, dando il via alla costruzione della nave, mentre nel novembre del 2017 ha avuto luogo la tradizionale cerimonia della moneta saldata in un blocco di 1.100 tonnellate impostato sul bacino del cantiere navale francese.

La nave partirà per la sua crociera inaugurale nel Mediterraneo, dove navigherà per tutta l’estate con itinerari settimanali, con imbarchi da Genova ogni domenica, da Napoli ogni lunedì o da Messina ogni martedì, alla scoperta di Malta, Barcellona e Marsiglia.

Per il varo della Bellissima è già stata allertata la storica madrina, Sophia Loren, che romperà la bottiglia di Champagne sulla prua della nave. Ma non sarà il solito varo. Per l’evento sono attesi ospiti eccezionali. Ci saranno sicuramente gli acrobati del Cirque du soleil at sea che avranno uno show speciale a bordo per intrattenere gli ospiti durante le crociere. Ci saranno anche ospiti internazionali come Nile Rodgers, tre volte vincitore del Grammy Award, e Holly Willoughby, star della Tv inglese.