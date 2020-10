La festa di Halloween più incredibile è a Disneyland Paris

editato in: da

Se c’è un luogo dove bisognerebbe essere la notte di Halloween questo è Disneyland Paris. Nonostante la pandemia, “the show must go on” e il parco a tema più bello d’Europa si è rifatto il look in occasione della festa più divertente d’autunno.

La magia trasmessa dal Festival di Halloween resta invariata. Topolino, Minnie e i loro amici vestiti con divertenti costumi di Halloween sono pronti a condividere “dolcetto o scherzetto” con i fortunati visitatori dei due parchi, Disneyland e Walt Disney Studios.

A Fantasyland, all’interno del teatro “Meet Mickey Mouse“, protagonista è lui, Topolino, in compagnia dei suoi inseparabili amici. I più temerari possono andare alla ricerca dei Cattivi Disney, come Malefica, Ursula e Capitan Uncino, che si sono impossessati di alcuni luoghi iconici come la corte del Castello della Bella Addormentata o Adventure Isle nel cuore di Adventureland.

I più coraggiosi possono scoprire – o riscoprire – attrazioni spaventose come Twilight Zone Tower of Terror negli Studios dove, seduti nell’ascensore di servizio del famigerato Hollywood Tower Hotel, si affrontano cadute libere di 13 piani che invitano chiunque a grida di paura.

Nel parco Disneyland, invece, ci si può unire a spiriti e demoni che amano banchettare e ballare nella sala da pranzo di “Phantom Manor”, nella parte spettrale di Frontierland.

Per tutta la stagione, Disneyland è interamente decorato a tema Halloween. Da Main Street U.S.A. al Castello della Bella Addormentata passando per Frontierland, lanterne di zucche e macabri fantasmi fiancheggiano le strade mentre un colorato festival di ispirazione messicana con musiche e scheletri invade le strade del Far West.

Al fine di mantenere il distanziamento sociale, in linea con le raccomandazioni del governo francese e delle autorità sanitarie, il numero degli ingressi giornalieri a Disneyland Paris è limitato. Prima della visita è necessario registrarsi sulla piattaforma online. Inoltre, è obbligatoria la mascherina per tutti a partire dagli 11 anni in su in tutto il resort, il rispetto del distanziamento sociale, è fortemente consigliato il lavaggio delle mani più volte al giorno e l’utilizzo degli oltre 2000 distrubitori di gel disinfettamente distribuiti in tutto il parco.