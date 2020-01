A Kyoto aprirà un hotel nella sede storica della Nintendo

editato in: da

Quella dell’estate 2021 è una data che resterà per sempre nella memoria. La sede storica della Nintendo a Kyoto diventerà infatti un hotel. Chi è cresciuto a pane e consolle Nintendo sa bene di cosa stiamo parlando, la prima sede della famosa azienda, ormai diventata punto di riferimento per i fan dei vdeogames, sta per trasformarsi in un albergo che aprirà proprio la prossima estate.

Anche se i lavori non sono ancora iniziati, le prime informazioni sulla struttura alberghiera non mancano. Da quello che è emerso, la storica sede di Kyoto della Nintendo diventerà un hotel composto da 20 camere. A disposizione degli ospiti anche un ristorante, un bar, una spa e una palestra.

Ad occuparsi del progetto sarà lo studio Kabuyama Project, a lui il compito di creare una struttura ricettiva all’interno di quella che è stata la casa di Super Mario e dei suoi fedeli amici.

La storica sede dell’iconica azienda di video game si trova nel centro di Kyoto, esattamente tra il tempio di Higashi Honganji e il fiume Kamo. L’edificio è posizionato nel quartiere storico della città e la sua costruzione risale alla prima metà del XX secolo.

Sull’edificio è ancora presenta una targa sul muro che ricorda le origini della Nintendo Co., Ltd che iniziò le sue attività imprenditoriali come società di produzione e vendita di carte da gioco. Sono molte le persone che ancora oggi raggiungono Kyoto per toccare con mano quell’universo che ha caratterizzato l’infanzia di tutti.

E se a Osaka, il mondo Nintendo sarà celebrato con l’apertura di un parco divertimenti dedicato a Super Mario, a Kyoto la memoria storica dello stesso verrà cancellata. Il piano di ristrutturazione prevede la riqualificazione degli edifici esistenti e la ricostruzione parziale degli interni per ricavare le stanze del futuro hotel.

Non sappiamo ancora se l’edificio, ormai diventato un vero e proprio luogo di pellegrinaggio per per i fan Nintendo, ospiterà un albergo tematizzato o se in qualche modo celebrerà la memoria dell’azienda.

Ma la promessa, da parte di chi è a capo del progetto è quella di creare un hotel pieno di ospitalità, che accoglierà viaggiatori di tutto il mondo. Non ci resta che attendere la grande apertura della prossima estate.