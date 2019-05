Kid Pass Days, da Milano a Napoli un weekend dedicato ai bambini

editato in: da

Una splendida iniziativa, per le famiglie coi bambini: sabato 4 e domenica 5 maggio teatri, musei, piazze e parchi saranno teatro di splendide attività per i più piccini.

È infatti il primo weekend di maggio quello scelto per i Kid Pass Days, il più grande evento di edutainment in Italia, per imparare divertendosi con mamma e papà. Per due giorni, alcune tra le principali città d’Italia (Venezia, Torino, Milano, Roma, Napoli e diverse altre) si trasformeranno in microcosmi eco-friendly per permettere ai più piccini di sperimentare attività nuove, mentre i genitori partecipano a talk e incontri per conoscere in modo più approfondito le problematiche e le caratteristiche dell’infanzia e dell’adolescenza.

Qualche esempio? Sabato 4 maggio, al Parco degli Alberi Parlanti di Treviso i ragazzi potranno toccare, guidare, sperimentare le grandiose macchine di Leonardo da Vinci e capirne il funzionamento, nell’anno del cinquecentenario della morte del genio italiano. Al Museo dell’Olivo Carlo Carli di Imperia verrà organizzata una caccia al tesoro e si potrà partecipare al laboratorio per imparare a distinguere i profumi e i colori delle varie cultivar, mentre al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano si imparerà a disegnare con pantografi e prospettografi, penne d’oca e punte d’argento.

Domenica 5 maggio, a Torino si decorano le automobili al MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile di Torino con DECORAMAUTO, laboratorio che si basa sull’attività di Car Wrapping: grazie a pellicole colorate e tanta fantasia sarà possibile realizzare scritte e disegni per decorare una vera automobile rendendola unica. A Roma, a Cinecittà, i bambini si trasformeranno in costumisti per un giorno, tra bozzetti, stoffe e scelte degli abiti.

Gli appuntamenti dei Kid Pass Days sono a decine, per bambini e ragazzi d’ogni età. E, soprattutto, per ogni gusto: al Museo Archeologico di Mergozzo (VB) si ricompone il puzzle di un antichissimo reperto, al Museo della Pietra Serena di Firenzuola (FI) si va a caccia degli scheletri di dinosauro per liberarli dalla pietra. E poi laboratori d’arte e di musica, manipolazione e sperimentazioni per apprendere in modo nuovo e per condividere con mamma e papà una giornata diversa, andando magari alla scoperta di quei musei e quei parchi d’Italia che – spesso – vengono “ignorati” a favore delle attrazioni più famose.

Qui è possibile trovare il programma completo del weekend.