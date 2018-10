Justin Bieber e Hailey Baldwin: in Italia, un anticipo della loro luna di miele

editato in: da

Ogni anno, nel fantastico mondo dei vip, deve necessariamente esserci un grande evento di livello mondiale.

Se tale evento è un matrimonio, poi, ancora meglio, dal momento che si riescono a unire nello stesso posto più personaggi famosi.

Il 2018 è stato un anno decisamente fortunato da questo punto di vista, considerando le nozze tra il Principe Harry e Meghan Markle, l’unione social dei Ferragnez e quello di Gwyneth Paltrow, che ha deciso di farlo in gran segreto, con la presunta data anticipata innumerevoli volte e smentita altrettante volte.

I fan di tutto il mondo ora attendono con ansia che a dirsi sì sull’altare siano Justin Bieber e Hailey Baldwin. La star canadese ha definitivamente chiuso la sua storia con Selena Gomez, dichiarando amore eterno alla splendida modella, con la quale aveva avuto una breve relazione in passato.

La proposta è avvenuta in gran segreto, e non esistono video pubblici. Un caso raro, considerando l’esposizione mediatica dei due, che sembrano propensi a una cerimonia intima, tra amici e parenti. Intanto c’è chi ipotizza che, in nome della privacy, i due siano già marito e moglie, e il loro mini-tour europeo non aiuta di certo ad allontanare queste indiscrezioni.

Dopo la tappa a Londra, con Bieber che, armato di chitarra, ha dedicato svariate canzoni ad Hailey in pubblico, dinanzi Buckingham Palace, la coppia era attesa a Milano. Nulla da fare: il bel tempo li ha infatti spinti ben più a Sud, per la precisione sulla Costiera Amalfitana. Baci e coccole in barca, con soggiorno in una villa a Ravello da 11mila euro a notte.

Un luogo magico dove collezionare i primi ricordi da marito e moglie, sebbene in merito i due non si sbilancino: la Baldwin, però, ha eliminato il proprio cognome dal suo profilo Instagram, che ora recita un semplice “Hailey Rhode”, magari in attesa di aggiungere Bieber.

Intanto, che le nozze si siano già celebrate, che il tutto possa avvenire entro la fine del 2018 o nel 2019, i due convincono sempre di più i fan. Inizialmente sembrava una sorta di ripicca, quasi Justin volesse mostrarsi con un’altra per far ingelosire la Gomez. Una tattica già adoperata in passato, ma questo non sembra affatto il caso.

Questo tour romantico ha unito sempre più i due, che a Ravello avevano a disposizione una villa enorme, con piscina a picco sul mare, un giardino gigantesco, chef personale e maggiordomo. Un po’ di sano relax, con la privacy che un paesino come Ravello può garantire. Il loro aereo di ritorno ha poi fatto tappa a Napoli, dove un bel po’ di fan li hanno attesi per dei selfie, prima di vederli ripartire. Nessuno però ha avvistato qualche anello sospetto. Per quello toccherà aspettare.