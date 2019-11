Al JFK mentre attendi il tuo volo puoi pattinare sul ghiaccio

editato in: da

Che gli americani abbiano un’autentica passione per i pattini e le giravolte sul ghiaccio è cosa nota. Non stupisce, perciò, che una pista di pattinaggio nuova di zecca stia per essere inaugurata in una location assolutamente insolita ed inaspettata: l’aeroporto JFK di New York City.

Proprio così, avete capito bene. Dal 30 novembre prossimo e fino al mese di febbraio sarà possibile danzare e dilettarsi, tra giravolte e figure sul ghiaccio, in uno spazio con vista sui terminal dello scalo e sulle piste di decollo e atterraggio. L’idea, unica nel suo genere, è del Twa Hotel, l’albergo di lusso in stile retrò che ha recentemente aperto i battenti negli storici locali della compagnia aerea, sempre nell’area del JFK.

L’attesissima pista di pattinaggio sul ghiaccio è stata pensata e progettata, come si può immaginare, per chi, per una ragione o per un’altra, è costretto a sostare a lungo nello strategico aeroporto di New York. Un modo come un altro per ingannare l’attesa tra una coincidenza e un volo in ritardo, sostanzialmente, una valida alternativa al solito ed inflazionato tour dei duty free e alla pennichella sulle scomodissime poltrone dei terminal.

La Runway Rink, questo il nome della nuova pista di pattinaggio sul ghiaccio, è stata realizzata accanto alla Connie cocktail lounge, a sua volta allestita all’interno di un vecchio aeromobile Lockheed del 1958, ormai dismesso. Realizzare la pista di ghiaccio all’ombra dell’importante velivolo, simbolo di un passato lontano e glorioso, non è stato semplice. Sono serviti oltre 13mila litri di acqua congelata, tutti rigorosamente provenienti dalla città di Manhattan.

Il prezzo sarà vantaggioso e popolare: l’accesso alla pista avrà un costo di 15 dollari per gli adulti, ossia di poco più di 13 euro, e di 10 per i bambini di età inferiore ai 12 anni; i pattini potranno essere noleggiati in loco a soli 10 dollari, 9 euro circa. Resterà aperta tutti i giorni: nel weekend sarà possibile usufruirne dalle 10 alle 22, al venerdì dalle 16 alle 22, mentre in tutti gli altri giorni vi si potrà accedere dalle 16 alle 21.