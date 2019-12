Japan Airlines offre voli gratis per le Olimpiadi di Tokyo 2020

editato in: da

Sappiamo tutti che la prossima estate Tokyo si vestirà a festa per accogliere i Giochi Olimpici del 2020. Si tratta di un grande evento al quale il Giappone si sta preparando ormai da anni, e sono non poche le novità che sono state introdotte in vista di questo importante appuntamento. I turisti che approfitteranno dell’occasione per visitare il Paese del Sol Levante avranno una splendida sorpresa.

Tra pochi mesi si aprirà la 32esima Olimpiade, che vedrà come grande protagonista l’affascinante e futuristica città di Tokyo. L’assegnazione risale al 2013, ed è da quel momento che la capitale giapponese ha iniziato a modificare pian piano il proprio aspetto per accogliere il gran flusso di turisti inevitabilmente generato da eventi di questa portata. Hotel e strutture ricettive hanno ampliato gli spazi a loro disposizione, e decine di nuovi alloggi sono sorti nel giro di pochissimi anni.

Addirittura, gli organizzatori hanno annunciato la partnership con una compagnia navale per permettere l’attracco di imponenti navi da crociera a pochi passi dalla terraferma, così da avere un discreto numero di alloggi extra per gli appassionati di sport che accorreranno da tutto il mondo. Proprio il problema dell’overtourism preoccupa notevolmente il Giappone intero, tanto che qualcuno sta già pensando ad una soluzione alternativa per incentivare un turismo più consapevole.

L’idea geniale è arrivata da Japan Airlines, che stando a quanto svelato dai media giapponesi avrebbe in mente una speciale promozione per i suoi viaggiatori. La compagnia aerea metterà a disposizione ben 50mila biglietti gratuiti (andata e ritorno) per volare all’interno del Giappone, così da invogliare i turisti a visitare mete meno conosciute – ma altrettanto affascinanti – rispetto a Tokyo. Si tratta di viaggi a sorpresa, un’iniziativa sicuramente molto intrigante per tutti coloro che amano l’avventura. Infatti non potrà essere scelta la destinazione.

Chi si candiderà per ricevere il biglietto omaggio potrà indicare soltanto il punto di partenza e la data del proprio viaggio. A quel punto si vedrà proporre quattro diverse località, e solo se accetterà l’offerta si procederà con l’estrazione della meta definitiva. Le candidature apriranno il prossimo febbraio 2020, quindi avrete il tempo di informarvi sulle condizioni della promozione. È infatti necessario essere membri della Japan Airlines Mileage Bank, per cui dovrete sottoscrivere il programma di accumulo miglia (esistono delle alternative che non hanno costi fissi annuali).

Il procedimento potrà sembrare forse un po’ macchinoso, ma è l’occasione perfetta per chi ha sempre sognato di visitare il Giappone e di scoprire le sue perle più segrete. Perché dunque non provare ad approfittarne?