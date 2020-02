Italo, la promozione di Carnevale che ti fa viaggiare fino a maggio

editato in: da

Nessuno scherzo: anche Italo Treno festeggia il Carnevale e per l’occasione propone una serie di sconti, che possono arrivare anche al -60% sul prezzo del biglietto abituale.

L’offerta scade il 3 febbraio, alle ore 15, ed è già possibile iniziare a prenotare i biglietti per un week end all’insegna del divertimento, con gli amici, o in pieno relax, con tutta la famiglia.

Nessuna meta è esclusa: si può viaggiare in tutta Italia, nei vagoni smart, comfort e anche in prima, fino ad esaurimento posti.

Questo può essere veramente il momento giusto per scoprire Salerno. Il viaggio di sola andata, con partenza dalla stazione di Roma, con la promozione in corso costa solo 15,90 euro. Una volta qui, della città portuale della Costiera Amalfitana, si possono ammirare il Duomo, il centro storico medievale e il Giardino della Minerva, in cui gli allievi della Scuola Medica Salernitana creavano unguenti utilizzando le erbe officinali. Per i più avventurosi vale una visita anche il Castello Arechi, dove oggi è ospitato anche un bellissimo museo medievale: da qui la vista sulla Costiera è magnifica.

Perfetta da visitare ora anche Torino. Un viaggio andata con Italo Treno, dalla stazione di Bologna, costa 17,40 euro e una volta qui si può approfittare del periodo per seguire i luoghi dei film che sono stati girati in città. Curiosi? L’iniziativa, “Girando per Torino”, offre ai torinesi e ai turisti la possibilità di vivere le location che hanno sfondo a molte produzioni cinematografiche. Molti di questi luogo sono anche simboli del Capoluogo piemontese, come la Mole, il castello del Valentino, piazza San Carlo o la Chiesa Madre. E una volta qui da non perdere una tappa negli storici bar della città per gustarsi un aperitivo o il famoso bicerin, bevanda dalla speciale ricetta a base di caffè.

E perché non programmare un viaggio a Firenze? Adesso dalla stazione di Milano centrale il biglietto di sola andata costa solo 20,90 euro (e, ovviamente, per risparmiare si può prenotare anche la data di ritorno approfittando degli stessi sconti di Carnevale). Qui, oltre alle classiche mete, si possono visitare luoghi un po’ più insoliti come gli Orti del Parnaso, giardino fiabesco che racchiude una stranissima scultura a forma di serpente e un’originale serra in stile liberty. Da percorrere anche il corridoio Vasariano, che collega gli Uffizi a Palazzo Pitti. Per accedervi occorre cercare una scala nascosta che, una volta trovata, permetterà di vivere un’esperienza insolita tra arte e vedute segrete della città. E a proposito di luoghi segreti, perché non scoprire la Firenze sotterranea? Per farlo occorre recarsi da Porto Vecchio e cercare le “burelle”, gli antichi corridoi medievali. Entrare qui e seguire una visita guidata è un’esperienza altamente consigliata.